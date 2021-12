Corona Breckerfeld: Weihnachten in Kirchen mit 3-G-Regel

In der Evangelischen und der katholischen Kirche Breckerfeld finden an den Feiertagen Gottesdienste statt. Es gilt die 3-G-Regel.

In Breckerfeld halten die Evangelische und die Katholische Gemeinde an den Feiertagen weiter an der 3-G-Regel fest. Das bedeutet: Zutritt zu den Gottesdiensten an Heiligabend und an Weihnachten hat nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist. Außerdem ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

„Wir freuen uns sehr, dass wir an diesem Weihnachtsfest wieder Gottesdienste in unseren Kirchen feiern werden“, heißt es in einer Mitteilung der Evangelischen Kirchengemeinde. Man werde dem Infektionsgeschehen und der Sicherheit aller Gottesdienstteilnehmer Rechnung zu tragen. Ein Nachweis über 3G müsse erbracht werden.

FFP2-Masken für Besucher der Gottesdienste

Gottesdienstbesucher ab 16 Jahren müssen außerdem eine FFP-2-Maske tragen. Darüber hinaus fordert die Kirchengemeinde die Besucher auf, sich auch bei einem Impfschutz vor dem Weihnachtsfest und dem Besuch des Gottesdienstes noch einmal testen zu lassen.

Die maximale Besucherzahl ist auf 120 in der evangelischen Jakobus-Kirche und auf 60 in der Dorfkirche begrenzt. Eine Anmeldung ist im Gemeindebüro, 02338/1539, oder per Mail unter info@jkg-breckerfeld.de möglich. Die Besucher erhalten eine Bestätigung. Unangemeldete Teilnahmen an den Gottesdiensten sind nur bis zum Erreichen der Obergrenze möglich.

Anmeldung im Pfarrbüro und online

Ähnlich ist das Prozedere auch in der katholischen Gemeinde. Auch hier gilt die 3-G-Regel. „Wer kommen möchte, muss sich im Pfarrbüro oder auf der Homepage anmelden“, sagt Pastoralassistent Jonas Schulte-Eickholt. Zwischen den Besuchern werde Abstand gehalten. „Wir wollen, dass die Menschen sich sicher und wohl fühlen.“ In den Gottesdiensten müsse ein Maske getragen werden – auch am Platz und beim Singen. Dazu versuche man, Onlineangebote für Gläubige zu schaffen, die die Gottesdienste nicht besuchen können oder wollten.

In der evangelischen Gemeinde finden folgende Gottesdienste statt: Heiligabend, 14 Uhr, Ev. Jakobus-Kirche, Familiengottesdienst mit Krippenspiel (Pfarrer Diehl); 15.30 Uhr, Ev. Jakobus-Kirche, Familiengottesdienst mit Krippenspiel (Pfarrer Diehl); 16.30 Uhr Dorfkirche Zurstraße, Christvesper (Pfarrer Grote); 17 Uhr, Ev. Jakobus-Kirche, Christvesper (Laienpredigerin Eitzert); 18.30 Uhr, Ev. Jakobus-Kirche, Christvesper (Laienpredigerin Eitzert); 22 Uhr, Ev. Jakobus-Kirche, Christmette (Pfarrer Urban); 1. Weihnachtstag, 10 Uhr Dorfkirche Zurstraße, Festgottesdienst (Pfarrer Grote); 2. Weihnachtstag, 10 Uhr, Ev. Jakobus-Kirche, Festgottesdienst (Laienprediger Depping).

In der Katholischen Kirche gibt es folgende Gottesdienste: Heiligabend, 16,30 Uhr, Krippenfeier; 22 Uhr, Christmette; 1. Weihnachtsfeiertag, 9.30 Uhr, Wortgottesdienstfeier; 2. Weihnachtsfeiertag, 9.30 Uhr, Messe.

