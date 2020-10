Corona bremst Weihnachtsmärchen im Theater Hagen vorerst aus

Hagen-Mitte. Tausende Kinder werden enttäuscht sein, dass sie „Alice im Wunderland“ im Hagener Theater vorerst nicht sehen können. Aber was läuft bis Sonntag?

Tausende Kinder werden – zumindest vorerst – zutiefst enttäuscht sein, denn ihr Besuch des Weihnachtsmärchens „Alice im Wunderland“ ist erst mal auf Eis gelegt. Das Theater Hagen muss aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung genau wie alle Kulturstätten im Land vom 2. bis 30. November schließen. Das bedeutet auch, dass das seit Jahrzehnten stets in der Vorweihnachtszeit im Hagener Haus aufgeführte Weihnachtsmärchen zumindest im November nicht gespielt werden darf.

Sonst insgesamt 30.000 Kinder im großen Saal

In den Vorjahren wurden Märchen wie „Die Prinzessin auf der Erbse“ oder „Der Räuber Hotzenplotz“ etwa 35-mal auf der großen Bühne im Saal präsentiert. An die 30.000 Kinder verfolgten die spannenden, kindgerechten Inszenierungen mit Musik. Die meisten Aufführungen waren als Schulvorstellungen konzipiert, es gab aber auch Karten im Freiverkauf, um zum Beispiel Familien einen Besuch zu ermöglichen. Aufgrund der Corona-Abstandsregeln mussten Intendant Francis Hüsers und sein Team bereits im Sommer mit weit weniger jungen Weihnachtsmärchen-Besuchern kalkulieren.

„Natürlich sind wir alle enttäuscht, dass die Premiere von ,Alice­ im Wunderland’ nicht wie geplant am 7. November stattfinden kann“, sagt Theatersprecherin Ina Wragge, „doch die Proben laufen weiter, so dass – wenn das Haus wieder öffnen darf – das Weihnachtsmärchen sofort startet.“ Ein Konzept, wie die Plätze für die dann maximal verbleibenden 20 Vorstellungstermine vergeben werden, müsse, so Ina Wragge, noch erstellt werden. https://www.wp.de/staedte/hagen/maskenpflicht-bremst-hagener-theater-nicht-aus-id230672974.html

An den drei Tagen, die das Theater bis zum Lockdown noch geöffnet hat, werden Aufführungen vor kleinem Publikum gegeben. Der am 11. Oktober ausgefallene Ballettabend „Zart“ wird am Sonntag, 1. November, um 18 Uhr im Großen Haus nachgeholt.

„Ovids Geschichten“ wird am 1. November im Hagener Lutz aufgeführt. Im Bild hinten sind Heiko Schäfer und Antje Haury, vorne Fanny Kloevekorn und Michael Mayer zu sehen. Foto: INKA VOGEL

Und im jungen Theater Lutz feiert am Sonntag, 1. November, um 18 Uhr das experimentell-klassisch-jazzige Musik-Theaterstück „Ovids Geschichten“ Premiere.

Die etwa 90-minütige szenische Aufführung frei nach Ovids Metamorphosen ist mit Musik von unter anderem Bach, Mozart, Britten, Berio und Keith Jarrett unterlegt. Intendant Francis Hüsers hat Regie geführt und das Konzept zu dem Stück für Erwachsene, das als Collage angelegt ist, entworfen.

Nach berühmtem Kinderbuch von Lewis Carroll Lewis Carroll hat „Alice im Wunderland“ 1865 geschrieben. Seit der ersten Veröffentlichung gehört es zu den erfolgreichsten und beliebtesten Kinderbüchern der Welt. Die Inszenierung des gleichnamigen Weihnachtsmärchens stammt von Lutz-Leiterin Anja Schöne, Andres Reukauf ist für die musikalische Leitung verantwortlich. „Ovids Geschichten“ werden am Sonntag, 1. November, im jungen Theater Lutz aufgrund der strengen Corona-Abstandsregeln vor 20 bis 25 Zuschauern gespielt. Dramaturgin ist Lisa­ Könnecke, die schlichten Kostüme in hellen Farben hat Annabell Maria Schmidt entworfen, das Bühnenbild stammt von Tobias-Rene Kersting­.

„Es handelt sich um eine musikalische Reise von Klassik bis Jazz und Rock, präsentiert wird ein Mix aus experimentellen und populären Stücken“, so Hüsers. Auf der Bühne im Lutz werden drei Geschichten aus der griechischen Mythologie, aufgeschrieben vom lateinischen Dichter Ovid, von fünf Musikern, einer Sängerin und zwei Schauspielern präsentiert.

„Ovids Geschichten“ keine Aufführung für Kinder

Die Akteure tragen zeitweise Masken, „diese wirken aber nicht wie ein Fremdkörper, sondern sind ins Spiel integriert“, versichert der Intendant. Hüsers bedauert, dass es in seinem Haus keine klassische Studiobühne gibt, „daher spielen wir im Lutz, obwohl es keine Aufführung für Kinder ist.“