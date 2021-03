Corona-Check: Hagen von Corona-Krise besonders betroffen

Hagen. Corona trifft die Stadt Hagen besonders. Die Inzidenz bleibt hoch. Wie denken die Hagener über die Krise? Darum geht es beim Corona-Check.

Die Inzidenz in der Stadt Hagen (101,8 aktuell) und auch in Breckerfeld (kreisweit: 78,98) bewegt sich seit Wochen auf einem erschreckend hohen Niveau. Bezogen auf die Zahl der Einwohner infizieren sich mehr Menschen mit Corona als in vielen anderen Städten und Kreisen des Landes.

Würden für alle die Lockerungen, die die Landesregierung nach dem Bund-Länder-Gipfel nun in Aussicht stellt, die lokalen Inzidenzen gelten, so müssten die Geschäfte in Hagen weiterhin geschlossen bleiben. Das allerdings (siehe Seite Region) ist nicht so.

Geschäfte in Hagen und Breckerfeld öffnen wieder

Und so werden auch in Hagen ab Montag wieder Buchhandlungen, Schreibwarengeschäfte, Blumengeschäfte und Gartenmärkte öffnen können. Für alle weiteren Geschäfte gilt dies mit Anmeldung und begrenzter Kundenzahl. Auch Treffen in der Öffentlichkeit (Maximal fünf Personen aus zwei Hausständen) sind in Hagen wieder möglich. Ähnliche Voraussetzungen gelten für den Sport.

Bei all dem darf nicht vergessen werden: Sollte die Inzidenz in Hagen extrem steigen, sind auch lokale Beschränkungen möglich.

Die Meinung der Leser und Nutzer zählt

Die hatte es zuletzt immer wieder gegeben. In kaum einer anderen Stadt in NRW in dem Umfang wie in Hagen. Und deshalb, liebe Leser, sind wir an ihrer Meinung ganz besonders interessiert: Wie haben Sie die Maßnahmen in Hagen empfunden? Wie erleben Sie die Pandemie?

Die WESTFALENPOST macht den Corona-Check und fordert ihre Leser auf, sich an der großen Umfrage zu beteiligen. Wir möchten wissen, wie Sie das letzte Jahr empfunden haben. Welche direkten Auswirkungen hat das Virus auf Ihr Leben? Auf Ihre Familie? Auf Ihre berufliche Situation? Natürlich wollen wir auch wissen, wie zufrieden Sie mit dem Krisenmanagement der Behörden sind.

Zehn Minuten Zeit für den Corona-Check

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und beantworten unsere Fragen hier.

Selbstverständlich werden wir das Stimmungsbild genau analysieren und alle Daten auswerten. Wir werden die Ergebnisse für unsere Berichterstattung nutzen, Themen aus der Umfrage aufgreifen und wiederum mit Hagener Politikern und mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung diskutieren.