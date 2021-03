Corona-Check: Hohe Impfquote und neue Testzentren in Hagen

Die Impfquote in Hagen ist hoch. Beim Corona-Check geht es darum, wie die Menschen in Hagen und Breckerfeld die Krise erleben.

Hagen. Corona prägt das Leben in Hagen: Positiv: Die Impfquote ist hoch, es gibt neue Testzentren. Ihre Meinung interessiert uns – beim Corona-Check.

Trotz hoher Inzidenz, trotz steigender Corona-Zahlen: Es gibt in Hagen in Zusammenhang mit der Pandemie auch positive Botschaften. Zum Beispiel diese hier: Die Impfquote liegt mit 8,18 Prozent bei den Erst- und 2,39 Prozent bei den Zweitimpfungen auf einen außerordentlich hohen Niveau. Und das hat letztlich auch mit dem Engagement des Teams im Impfezentrum in der Stadthalle Hagen zu tun.

Parallel dazu sind in den letzten Wochen viele Testzentren in aufgebaut worden, in denen sich nun – wie die Bundesregierung es vorsieht – die Menschen in Hagen (und demnächst auch in Breckerfeld) einmal pro Woche kostenlos per Schnelltest testen lassen können.

Lange Zeit hat Hagen die höchste Inzidenz in NRW

Gleichwohl hat die Pandemie das Leben vieler Menschen im letzten Jahr ganz erheblich beeinträchtigt. Und trotz aller Vorkehrungen und Maßnahmen, die die Politik auf Bundes- und auf Landesebene veranlasst hat, trotz aller Einschränkungen, die speziell die Stadt Hagen angesichts der zum Teil höchsten Inzidenz in ganz Nordrhein-Westfalen getroffen hat – Corona bestimmt immer noch das Leben.

Vor diesem Hintergrund hat unsere Zeitung den Corona-Check entwickelt. In dieser Umfrage geht es um Sie, liebe Leser. Sie haben das Wort, sie haben die Möglichkeit, das Handeln von Politik und Verwaltung in dieser Krise zu bewerten. Darüber hinaus möchten wir gerne wissen: Wie fühlen Sie sich in der Corona-Krise? Wie empfinden Sie die Einschränkungen? Was belastet Sie besonders?

Stimmungsbild für Hagen und Breckerfeld

Für Hagen und Breckerfeld erhalten wir so ein repräsentatives Stimmungsbild. In den nächsten Wochen wollen wir Ihnen die Ergebnisse der Umfrage präsentieren und Entscheider und Experten damit konfrontieren.

Noch bis zum 21. März können Sie an der Umfrage teilnehmen und Preise gewinnen. Hier geht’s zum Corona-Check.