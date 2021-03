Corona in Hagen Corona-Check: Was fühlen Hagener in der Pandemie?

Hagen. Die Schulen haben geöffnet, Friseure dürfen wieder Haare schneiden. Trotzdem schränkt Corona den Alltag erheblich ein. Wie geht es Ihnen damit?

Die Schulen haben wieder geöffnet, die Friseure dürfen wieder Haare schneiden. Und trotzdem schränkt Corona gerade in Hagen, wo der Inzidenzwert über 100 liegt und die Stadt Eltern aufruft, ihre Kinder nicht in die Kitas zu schicken, den Alltag der Menschen ganz erheblich ein.

Wie prägt die Pandemie unseren Alltag? Wie geht es Ihnen damit? Mit dem Corona-Check möchten wir genau das herausfinden. Denn hinter dieser Corona-Krise steckt so viel mehr als die Daten, die wir Ihnen täglich in dieser Zeitung präsentieren.

Stimmungsbild in Hagen abbilden

Hinter jeder Zahl, hinter jeder Erkrankung, hinter jedem Corona-Toten steckt ein Schicksal. Die Behörden versuchen, mit Maßnahmen gegenzusteuern. Aber wie wirkt sich das auf die Menschen aus? Wie denken Sie darüber in einer Zeit, in der wir alle hautnah erfahren, was Kontaktverbote in Familien und Freundeskreisen bedeuten?

In allen Lokalausgaben fordern wir Leser und Nutzer unserer Online-Portale auf, sich am Corona-Check zu beteiligen. In ein paar Wochen erfahren Sie, wie die Menschen in Hagen und der Region von der Pandemie betroffen sind. Bei der Auswertung der Daten steht uns ein Team von Analysten zur Seite. Wir werden das Stimmungsbild mit unseren lokalen Entscheidungsträgern diskutieren.

Zur Umfrage gelangen Sie unter www.wp.de/corona-check.de

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!