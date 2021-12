Corona: Chef in Hagen handelt gegen Regeln und behält recht

Hagen-Mitte. Er ahnt, dass seine Azubis infiziert sind. Doch die Berufsschule in Hagen sagt, sie müssen kommen. Er nutzt eine Notlüge und behält recht.

Felix Roxer tat, was er für verantwortungsvoll hielt. Und entgegen aller Coronaschutzverordnungen und Regelungen in Hagen hat er Recht behalten und möglicherweise viele weitere Menschen und Schüler davor bewahrt, sich mit dem Coronavirus zu infizieren.

Chef will andere Kollegen und Schüler schützen

Was war geschehen? Vergangene Woche Donnerstag erfährt der 32-jährige Chef der Roxer Elektrotechnik GmbH, der auch Lehrlingswart der Elektrikerinnung ist, dass die Lebensgefährtin eines Mitarbeiters mit dem Coronavirus infiziert ist. Wenige Tage später, am vergangenen Mittwoch, ist klar: Auch der Mitarbeiter ist offiziell positiv getestet. Für Felix Roxer war nun klar: Er will alle andere Kollegen des siebenköpfigen Unternehmens und mögliche Kontakte schützen.

Die Schule hält dagegen und bittet darum, dass die Schüler kommen

Die Firma hat drei Azubis, von denen einer noch vergangenen Montag in der Berufsschule war und die anderen beiden am nächsten Tag und am Freitag dort zum Unterricht erscheinen sollen.

„Für mich war klar: Wenn die theoretische Möglichkeit besteht, dass sie auch infiziert sind, dann schicke ich sie nicht zur Berufsschule. Das ist für alle zu gefährlich.“ Das erklärt Roxer der Berufsschule auch telefonisch. Doch von dort heißt es laut Roxer, dass die Schüler geimpft seien und zum Unterricht erscheinen müssen.

Für eine PCR-Testung nutzt Roxer eine Notlüge

„Völlig unverständlich für mich“, sagt Felix Roxer. „Sie könnten doch trotzdem andere Schüler infizieren und so weiter.“ Das Problem zu diesem Zeitpunkt: Roxer kann nicht nachweisen, dass seine Schüler infiziert sind. Also meldet er sich bei einer Hausarztpraxis zum PCR-Test aller Kollegen. Von dort heißt es, wie Roxer sagt, dass ein Test nicht möglich sei, weil alle Kollegen und die Azubis keine Symptome hätten.

„Also, das muss ich zugeben, habe ich zu einer Notlüge gegriffen und behauptet, dass Symptome vorliegen.“ Der PCR-Test wurde daraufhin durchgeführt.

Stadt erklärt: Schule handelt auf Rechtsgrundlage

Die Berufsschule hat aus Sicht der Stadt Hagen korrekt und auf Grundlage der Coronaschutzverordnung gehandelt, indem sie zunächst erklärte, dass die Schüler zum Unterricht kommen müssen. „Im Falle einer positiven Infektionsmeldung ist die Quarantäneanordnung auf die direkten Sitznachbarn zu beschränken. Vollständig geimpfte oder genesene Personen ohne Symptome sind von der Quarantäneanordnung weiterhin ausgenommen“, erklärt Stadt-Pressesprecher Michael Kaub. Rechtlich ist für asymptomatische Personen, was die Schüler zu diesem Zeitpunkt waren, keine Quarantäne und somit auch kein Fernbleiben vom Unterricht vorgesehen. Das ist in solchen Fällen die aktuelle Rechtslage.

Am Ende behält Felix Roxer recht

Dass das auch in vielen Fällen an der Realität vorbeigeht, zeigt das Ende dieser Geschichte. Denn seit gestern ist klar: Felix Roxer selbst und ein Azubi haben durch den durch eine Notlüge erreichten PCR-Test positive Ergebnisse. Sie sind infiziert. Und der infizierte Azubi war am vergangenen Montag noch in der Berufsschule.

Welche Quarantänemaßnahmen das nun auslöst, ist noch unklar. „Aber der Fall zeigt doch, dass es komplett richtig ist, die Azubis in dieser Situation aus der Schule herauszuhalten, ehe es dort zu regelrechten Ausbrüchen kommt. Das ist jetzt im Prinzip nur dadurch verhindert worden, dass ich mich dem Hinweis, die Schüler zum Unterricht zu schicken, widersetzt habe, worüber ich sehr froh bin“, sagt Felix Roxer.

