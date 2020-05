Corona: Gesundheitsamt meldet fünften Todesfall in Hagen

Virologe Prof. Dr. Ulf Dittmer erklärt im Video, was wir über das Coronavirus und die Infektion von Kindern wissen und was nicht.

Hagen. In Hagen ist eine fünfte Person an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Aktuell sind 74 Menschen in Hagen an Corona erkrankt.

An den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus ist in Hagen eine fünfte Person gestorben. Wie alt der oder die Betroffene war und ob Vorerkrankungen eine Rolle spielten, teilte das Gesundheitsamt nicht mit.

Insgesamt sind aktuell 74 Hagenerinnen und Hagener am Coronavirus erkrankt, es gibt 179 Gesundete und fünf Verstorbene.

Corona-Test: Absprache mit dem Gesundheitsamt ist zwingend notwendig

Corona- So viel Kapazitäten haben Kliniken in der RegionDas Gesundheitsamt der Stadt Hagen ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich bei Krankheitssymptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber oder Atemnot mit der Corona-Hotline unter Tel. 02331/207-3934 in Verbindung zu setzen, um einen Termin für einen Test auf das Virus zu vereinbaren. Die Sprechzeiten der Hotline sind montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr und am Wochenende von 8 bis 18 Uhr.

Nach einem telefonischen Beratungsgespräch wird, wenn nötig, ein Termin im Coronatestzentrum auf dem Friedensplatz in Altenhagen vereinbart. Durch das „Drive In“-System können viele Menschen unter hygienischen Bedingungen getestet werden. Die vorherige Terminabsprache mit dem Gesundheitsamt ist dabei zwingend notwendig.