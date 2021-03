Corona: Hagener Theater bastelt wieder an neuem Spielplan

Hagen. Das Hagener Theater muss wieder einen neuen Spielplan erstellen – geschuldet ist das der Corona-Schutzverordnung. Im Mai sind Premieren geplant.

Im Theater Hagen wird gearbeitet – natürlich unter Einhaltung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen. So konnte etwa im Musiktheaterbereich kürzlich die Generalprobe zur Neuinszenierung der Donizetti-Oper „Der Liebestrank“ stattfinden.

Die ursprünglich für Ostersamstag geplante Premiere dieses Belcanto-Werks musste nun verschoben werden. Am Sonntag gibt es dafür den Stream „Einblicke in außergewöhnliche Projekte des Theaters Hagen“.

Gleich mehrere Erstaufführungen

Aufgrund der neuerlichen Corona-Verordnungen erstellt das Hagener Theater zum wiederholten Male einen neuen Spielplan – in der Hoffnung, diesen ab spätestens Anfang Mai dem Publikum anbieten zu dürfen. So sind für Mai gleich mehrere Premieren vorgesehen, nämlich von „Der Liebestrank“ (Oper von Gaetano Donizetti, 2. Mai); „The Turn of the Screw“ (Oper von Benjamin Britten, 8. Mai); „Pinienkerne wachsen nicht in Tüten“ (Entdeckungsstück von Paula Fünfeck, 9. Mai); „Winterreise – Der ganze Zyklus“ (eine szenische Aufführung der Schubert-Lieder auf Gedichte von Wilhelm Müller, 14. Mai); „Stadt der Kinder“ (eine multimediale Theater-Utopie von Anja Schöne und Ensemble, 16. Mai); „Ovids Geschichten“ (ein experimentell-klassisch-jazziges Musiktheater frei nach Ovids „Metamorphosen“, auf der Bühne des Großen Hauses, 19. Mai) und ein Tanzabend mit Choreographien von Antony Rizzi und Sara Peña (27. Mai).

Dazu kommen Konzerte, beispielsweise ein Sinfoniekonzert am 17. und 18. Mai, Kabarett- und Sonderveranstaltungen sowie weitere Vorstellungen in allen Sparten.

Sobald Sicherheit darüber besteht, dass Live-Aufführungen möglich sind, wird der detaillierte Spielplan auf der Webseite des Theaters (www.theaterhagen.de) und in verschiedenen Publikationen veröffentlicht sowie in der Presse bekannt gegeben.

Stream wird Sonntag online gestellt

Das Theater mit all seinen Mitarbeiter freut sich auf den Tag, an welchem die Pforten für Besucher geöffnet werden können.

Die Gelegenheit, aus dem Theater etwas zu erleben, besteht erneut am Sonntag, 28. März, wenn ab 16 Uhr der Stream „Einblicke in außergewöhnliche Projekte des Theaters Hagen“ online gestellt ist. In diesem digitalen Angebot werden eindrucksvolle Ausschnitte aus den Produktionen „Ovids Geschichten“ und „Winterreise – Der ganze Zyklus“, ergänzt mit erläuternden Kommentaren der Mitwirkenden, präsentiert.

Die Theaterkasse ist bis auf Weiteres geschlossen, über das Kontaktformular auf www.theaterhagen.de aber erreichbar.