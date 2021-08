Corona: Im Westfalenbad Hagen fallen Einschränkungen weg

Hagen. Zahlreiche Corona-Auflagen im Hagener Westfalenbad und den beiden Freibädern Hengstey und Hestert werden ab Freitag aufgehoben.

Aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung werden ab Freitag, 20. August, zahlreiche Auflagen in den Hagener Bädern aufgehoben. Das teilte die Hagener Versorgungs-und Verkehrs- GmbH am Donnerstagnachmittag mit.

In Nordrhein-Westfalen gilt ab dem 20. August bekanntlich eine neue Corona-Schutzverordnung. Diese vereinheitlicht und vereinfacht viele Regeln: So gilt ab Freitag nur noch eine Inzidenzstufe, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage hintereinander über dem Wert von 35 liegt. Dann dürfen verschiedene Angebote und Einrichtungen nur noch von immunisierten oder getesteten Personen genutzt werden.

Im Freizeitbad maximal 500 Besucher

Für das Westfalenbad bedeutet das, dass wieder eine bereichsübergreifende Nutzung möglich ist. Das heißt, Gäste im Premium-Saunabereich können wieder das Freizeit- und Sportbad besuchen und Gäste des Freizeit- und Solebades haben wieder Zugang zum Sportbad.

Im Freizeitbad ist die maximale Besucherzahl auf 500 Personen begrenzt, für alle anderen Bereiche entfällt eine Begrenzung.

Auch für die Freibäder gibt es keine Einschränkungen mehr bei den Besucherkapazitäten. Demzufolge wird auch das bislang angewandte „Zwei-Schichtsystem“ aufgehoben. Die Bäder können an den Wochenenden wieder durchgängig besucht werden.

Keine Kontaktdatenerfassung

Für alle Bäder entfällt gleichzeitig auch die Kontaktdatenerfassung, ein Nachweis über den jeweiligen Status „geimpft“, „genesen“ oder „getestet“ ist allerdings weiterhin erforderlich. Die Nachweispflicht besteht nicht für Kinder unter sechs Jahren oder für Schüler.

Schüler, die im Rahmen der Schultestungen getestet sind, benötigen für den Einlass einen gültigen Schülerausweis in Verbindung mit einem amtlichen Ausweisdokument.

Das Saisonende nähert sich

Trotz dieser Erleichterungen steuern die Freibäder in Hagen allmählich dem Saisonende entgegen. Das Familienbad in Hengstey schließt planmäßig am 31. August seine Pforten, während das Erlebnisbad Hestert bei gutem Wetter weiterhin besucht werden kann.

Hagenbad informiert auf der Internetseite www.hagenbad.de über die witterungsbedingte Öffnung der Freibäder.

