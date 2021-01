Corona Corona in Breckerfeld: 15 infizierte - Inzidenz unter 100

Breckerfeld. 15 Menschen aus Breckerfeld sind aktuell an Corona erkrankt. Die Inzidenz im Ennepe-Ruhr-Kreis ist so niedrig wie lange nicht.

Die Zahl der Coronakranken in Breckerfeld ist um einen Erkrankten gestiegen. Insgesamt sind nach Auskunft des Gesundheitsamtes des Ennepe-Ruhr-Kreises 15 Breckerfelder derzeit infiziert. 152 Breckerfelder sind genesen. Sechs Breckerfelder sind seit Ausbruch der Pandemie verstorben.

Im Kreis gibt es seit März 7698 bestätigte Corona-Fälle, von diesen sind aktuell 832 infiziert, 6635 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 18 gestiegen.

Inzidenzwert im EN-Kreis liegt wieder unter 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 97,80 (Vortag 103,67). Damit liegt dieser Wert erstmals seit dem 25. Oktober wieder unter 100 (99,65). Die bisher höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte die Kreisverwaltung am 19. Dezember (233,87) vermelden müssen.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 58 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Neun von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, sieben beatmet.