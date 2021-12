Der Impfbus hat am Samstag Station in Breckerfeld gemacht. 205 Menschen haben sich gegen Corona impfen lassen.

Corona Corona in Breckerfeld: 205 Impfungen am Impfbus

Breckerfeld. 205 Menschen haben sich am Samstag in Breckerfeld am Impfbus gegen Corona impfen lassen. 37 Breckerfelder bekamen die erste Impfung.

1315 Impfungen – jede zehnte davon eine Erstimpfung, mehr als acht von zehn eine Drittimpfung – diese Bilanz zieht die Kreisverwaltung für ihre Impfangebote am Wochenende.

Im Einzelnen: In der stationären Impfstelle in Ennepetal wurden am Samstag und Sonntag 849 (76 Erstimpfungen, 38 Zweitimpfungen, 735 Drittimpfungen) Bürgerinnen und Bürger geimpft, den Stopp des Impfbusses in Breckerfeld nutzten am Samstag 205 (37/6/162) und bei der Premiere der Impfstelle in Sprockhövel konnte 261 (20, 12, 229) zum Schutz gegen Corona gepikst werden.

Impfmappen zur Corona-Impfung mitbringen

Wiederholungs-Impfer werden von den Impf-Verantwortlichen gebeten, ihre (alten) Unterlagen mitzubringen. Anamnese und Aufklärung gelten auch für die dritte Impfung, wer seine Mappe zum Piks dabei hat, erleichtert sich und anderen das An- und Abmelden.

Erste Nachfragen hat die Kreisverwaltung in den letzten Tagen bereits zu den Impfungen für Kinder verzeichnet. Früher als zunächst angekündigt, wird die erste Lieferung Impfstoff für die Altersgruppe der 5 bis 11-jährigen vermutlich im Ennepe-Ruhr-Kreis eintreffen. War zunächst Dienstag, 21. Dezember, im Gespräch, ist es nun Dienstag, 14 Dezember. Für den eigentlichen Impfstart plant das Land einen einheitlichen Termin in den 53 Kreisen und kreisfreien Städten. Dieser steht aktuell aber noch nicht fest.

Auch in Breckerfeld werden Kinder geimpft

„Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir für den ersten Durchgang von insgesamt rund 2000 Dosen für Erst- und Zweitimpfungen aus. Als Anlaufpunkte für die Kinder und ihre Eltern haben wir neben der täglich geöffneten Impfstelle in Ennepetal auch die Standorte in Breckerfeld, Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Wetter und Witten im Blick“, berichtet Jana Ramme, organisatorische Leiterin des Pandemieteams.

Sobald alle noch notwendigen Absprachen getroffen und offene Fragen beantwortet sind, wird die Kreisverwaltung mitteilen, wann und wo Angebote gemacht werden können. Parallel werden online Termine freigeschaltet. Denn klar ist bereits: Anders als bei den bereits laufenden Impfungen wollen die Verantwortlichen hier ausschließlich mit Terminen arbeiten.

Kinderärzte bleiben die ersten Ansprechpartner

„Erste Ansprechpartner für die Familien, in denen die rund 20.000 Kinder der genannten Altersgruppe leben, sind die Kinder- und Jugendärzte. Wie immer seit dem Impfstart gegen Corona gilt es aber natürlich, möglichst viele Angebote und Anlaufstellen zu schaffen. Hieran beteiligen wir uns selbstverständlich“, so Ramme.

