Corona in Breckerfeld: 3-G-Regel für Gottesdienst-Besucher

Breckerfeld. Die evangelische Gemeinde Breckerfeld setzt in der Corona-Pandemie auf die 3-G-Regel. In der katholischen Kirche gelten andere Regelungen.

Die Evangelische Jakobuskirchengemeinde Breckerfeld setzt ab dem kommenden Sonntag in ihren Gottesdiensten auf die 3G-Regel. Das bedeutet, dass Gläubige entweder einen Impf- oder einen Genesenen-Nachweis brauchen oder aber einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Jugendliche bis 16 Jahre sind von dieser Regelung ausgenommen, weil die Gemeinde davon ausgeht, dass sie ohnehin regelmäßig in der Schule getestet werden.

„Durch diese Maßnahme wird wieder ein Gottesdienstbesuch ohne Maske möglich sein“, sagt Pfarrer Paul Diehl. „Wir können wieder singen. Und wir haben wieder mehr Plätze in der Kirche zur Verfügung.“

Corona-Kontrollen am Eingang

Am Eingang der Kirche wird es ab Sonntag eine Kontrolle geben. Die Besucher sind aufgefordert, einen entsprechenden Nachweis vorzulegen. „Für jene, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, werden wir einen Weg finden, sobald die Tests kostenpflichtig werden“, sagt Paul Diehl.

Ohnehin sei er gespannt, ob und wie lange sich die Regeln, die auf der neuen Coronaschutzverordnung basieren, aufrechterhalten ließen, wenn die Inzidenzen weiter ansteigen würden. „Das ist schwierig, da eine Prognose zu treffen“, so Diehl. „Für den Moment finde ich es gut, dass wir als Kirche uns an den allgemeinen Regeln orientieren.“

Auch für Gruppen gilt die 3-G-Regel

Weil die Regelungen nicht nur für Gottesdienste, sondern auch für Gruppen der Gemeinde gelten, gibt es auch schon erste Erfahrungen. „Bislang“, so Diehl, „stehen die Gemeindeglieder dem 3G-Konzept grundsätzlich positiv gegenüber.“

Anders handhabt die katholische Jakobusgemeinde auf der gegenüberliegenden Straßenseite den Gottesdienstbesuch. Hier gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Dafür wiederum entfällt die 3G-Regel. „Das ist bei uns der Weg, den das Bistum Essen vorgibt“, erklärt Pfarrer Claus Optenhöfel, „dahinter steckt der Gedanke des Rechts auf freie Ausübung der Religion.“ In der Kirche selbst gelten Abstandsregeln.

Andere Regeln für Gottesdienste mit mehr Besuchern

Lediglich Mitglieder eines Haushaltes bzw. einer Familie dürften beisammensitzen. Wie viele Gläubig letztlich in die Kirche gelassen werden können, hänge wiederum von der Größe der Gruppen ab. „Bisher mussten wir aber nur in absoluten Ausnahmefällen Menschen an der Kirchentür abweisen“, so Optenhöfel weiter. Um besondere Gottesdienst mit mehr Menschen feiern zu können, sei es auch möglich, die 3G-Regel anzuwenden.

