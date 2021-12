Ein 85-Jähriger aus Breckerfeld ist an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben. Er ist der elfte Corona-Tote in Breckerfeld.

Corona Corona in Breckerfeld: 85-Jähriger an Erkrankung gestorben

Breckerfeld. Ein 85-Jähriger ist in Breckerfeld an den Folgen von Corona gestorben. Es ist insgesamt der elfte Todesfall in der Hansestadt.

Ein 85-jähriger Mann aus Breckerfeld ist nach Angaben des EN-Kreises an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona ist im Ennepe-Ruhr-Kreis damit auf 415 gestiegen. Elf Tote sind seit Ausbruch der Pandemie in Breckerfeld zu beklagen.

Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 29 gestiegen. 1454 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, bei 45 von ihnen liegt entweder ein Nachweis auf die Omikron-Variante durch eine Ganzgenomsequenzierung vor oder es besteht ein hochgradiger Verdacht nach einem variantenspezifischen PCR-Test.

PCR-Test mit Sicherheit von 90 Prozent

Diese PCR-Tests weisen eine Sicherheit von über 90 Prozent auf. Da sie zudem schnell ausgewertet werden können, entscheidet das Gesundheitsamt bei Quarantänemaßnahmen auf ihrer Basis.

+++ Lesen Sie auch: Weihnachten im Altenheim unter Corona-Bedingungen +++

Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, bei 115,7 (Vortag 122,2). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 21 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, vier Personen werden intensivmedizinisch betreut, zwei beatmet.

55 Corona-Kranke in Breckerfeld

Die aktuell 1.454 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (55/mit Bestätigung oder Verdacht auf die Omikron-Variante 0), Ennepetal (160/2), Gevelsberg (139/1), Hattingen (215/1), Herdecke (93/2), Schwelm (172/0), Sprockhövel (79/4), Wetter (148/23) und Witten (393/12). 19.364 Menschen gelten als genesen.

