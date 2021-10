Corona in Breckerfeld: Das kostet ab Montag der Test

Breckerfeld. Der Corona-Test wird ab Montag kostenpflichtig. Das Testzentrum Breckerfeld hat jetzt als eines der ersten Preise veröffentlicht.

Das Corona-Testzentrum in der katholischen Kirche in Breckerfeld bleibt vorerst weiter bestehen. Das hat Betreiber Gregory Staats gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Allerdings reduzieren sich die Öffnungszeiten leicht. Ab Montag, 11. Oktober, werden die Corona-Tests kostenpflichtig.

„Viele machen ja noch ein großes Geheimnis um die Preise“, so Staats. „Wir zählen zu den Ersten, die jetzt sagen, was die Tests künftig kosten werden.“

Zehner-Karte für Corona-Test in Breckerfeld

Dabei hat sich der Inhaber eines Sicherheitsdienstes, der im März dieses Jahres zunächst im Martin-Luther-Haus das Schnelltestzentrum eröffnet hat und später umzog, ein Konzept überlegt, dass für diejenigen, die häufiger kommen, Rabatte vorsieht. 14,90 Euro kostet künftig der Einzeltest. Eine Fünfer-Karte gibt es für 64,90 Euro, eine Zehner-Karte kostet 125 Euro. „Die Karten sind innerhalb einer Familie übertragbar“, sagt Staats.

Überlegungen, das Testzentrum ganz zu schließen, habe es nicht gegeben. „Einige Betreiber machen das zu jenem Termin, an dem die Kosten für die Tests nicht mehr übernommen werden“, sagt Staats. „Die Nachfrage in Breckerfeld ist aber groß. Viele haben sich an uns gewandt und gefragt, ob wir denn weitermachen. Außer uns gibt es ja vor Ort keinen Anbieter.“

Corona-Test in der katholischen Kirche Breckerfeld

Also habe man entschlossen, das Zentrum in der St.-Jakobus-Kirche – getestet wird seitlich neben Taufbecken und Beichtstuhl – weiterzuführen. „Wir haben den Vertrag zunächst für einen kurzen Zeitraum verlängert“, sagt Staats. „Wir müssen jetzt schauen, wie sich in den nächsten Wochen die Nachfrage entwickelt. So lange wir nicht draufzahlen müssen, machen wir weiter.“

Das Testzentrum Breckerfeld ist ab dem 8. Oktober montags von 17 bis 19 Uhr, mittwochs von 9 bis 11 Uhr, donnerstags 18.30 bis 20.30 Uhr, freitags von 16.30 bis 19 Uhr, samstags von 17 bis 19 Uhr und sonntags von 12 bis 14 Uhr geöffnet. Kostenfrei sind die Tests weiter für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, für Schwangere und für Menschen, die einen Test zur Beendigung der Quarantäne benötigen.

