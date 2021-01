Corona in Breckerfeld: Impfung im Altenzentrum ist durch

Breckerfeld Bewohner und Mitarbeiter im Altenzentrum Breckerfeld sind geimpft. Am Hygienekonzept ändert das vorerst aber nichts.

65 Bewohner des Altenzentrums St. Jakobus Breckerfeld haben sich an Silvester gegen Corona impfen lassen. Insgesamt leben in der Einrichtung der Diakonie Mark-Ruhr am Hansering derzeit 73 Senioren. Das Pflegeheim zählt zu den ersten im Ennepe-Ruhr-Kreis, in denen umfassend gegen das Virus geimpft wurde.

„Diese Impfung war quasi ein Neujahrsgeschenk“, sagt Irina Eydeler, die das Wohn- und Pflegeheim leitet. „Viele unserer Bewohner haben sich sehr darüber gefreut, dass es losgeht.“

Bislang 61 Prozent der Mitarbeiter geimpft

Neben den Bewohnern sind auch Mitarbeiter des Altenzentrums geimpft worden. Bislang 61 Prozent, so Eydeler, hätten diese Möglichkeit genutzt.

Die Impfungen haben den gesamten Silvestertag über gedauert. „Gegen 10 Uhr am Morgen hat das Team losgelegt, in den Abendstunden waren alle Bewohner und Mitarbeiter, die sich impfen lassen wollten, auch geimpft“, so Irina Eydeler. „Es hat keinerlei Probleme gegeben. Nebenwirkungen sind bislang noch bei keinem aufgetreten.“ Der Termin für die erforderliche zweite Impfrunde sei bereits fest vereinbart.

Hygieneregeln in Breckerfelder Pflegeheim gelten weiter

Die Arbeit und die Abläufe im Altenzentrum St. Jakobus haben sich durch die Impfungen an Silvester nicht verändert. „Es gelten immer noch dieselben Hygieneregeln wie bisher“, so Irina Eydeler.

Im Haus selbst hat es glücklicherweise bislang keinen einzigen Corona-Fall gegeben. „Einer unserer Bewohner musste in einer Klinik behandelt werden und hat sich dort mit Corona infiziert“, erklärt Irina Eydeler, warum die Diakonie-Einrichtung in der Statistik, die der EN-Kreis täglich herausbringt, einst mit einem Fall erwähnt wurde. Der Bewohner sei in der Klinik verstorben und nicht mehr in das Haus zurückgekehrt.