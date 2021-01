Corona in Breckerfeld: Kampfsportler trainieren online

Breckerfeld. Ein Training in der Halle ist für die Mitglieder der Taekwondo-Abteilung des TuS Breckerfeld nicht möglich. Jetzt gibt es ein Online-Angebot.

Das gemeinsame Training in der Turnhalle an jedem Samstagmorgen fällt im Lockdown flach. Und trotzdem will die Taekwondo-Abteilung des TuS Breckerfeld seinen Mitgliedern ein Angebot machen.

Nicht in der Halle, dafür im Internet. „Aus diesem Grund kooperieren wir mit der Kampfsportgemeinschaft Ennepe-Ruhr“, so Trainer Michael Dörner. „Es ist so wichtig, auch in der Corona-Zeit ein Angebot machen zu können. So können unsere Mitglieder im eigenen Wohnzimmer trainieren.“

Online-Training schon länger etabliert

In Schwelm hat man schon länger ein Online-Training etabliert. „Das ganze funktioniert problemlos über Teams oder über Zoom“, so Michael Dörner. „Und dieses Angebot steht jetzt auch unseren 28 Mitgliedern zur Verfügung.“

Einziger Wermutstropfen: Für Neueinsteiger kommt das Angebot nicht in Frage. „Da muss man als Trainer anfangs schon daneben stehen und die richtige Technik schulen“, so Michael Dörner.