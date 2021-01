Corona Corona in Breckerfeld: Zahl der Infizierten stark gestiegen

Breckerfeld Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Breckerfeld in den letzten Tagen stark gestiegen. Vier Breckerfelder sind an Corona verstorben.

Die Zahl der Corona-Kranken in Breckerfeld ist in den letzten Tagen rasant gestiegen. 20 Breckerfelder sind aktuell mit dem Virus infiziert. Zwischen Weihnachten und Neujahr war die Zahl der Infizierten in der Hansestadt zwischenzeitlich auf zwei gesunken.

126 Breckerfelder, die sich einst mit Corona infiziert hatten, gelten mittleierweile wieder als gesund. Vier Breckerfelder sind an einer Coronaerkrankung gestorben. Eine erste Impfrunde im Altenzentrum hat stattgefunden.

6923 Fälle im Ennepe-Ruhr-Kreis

Im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es seit Ausbruch der Pandemie Mitte März 6923 bestätigte Corona-Fälle, von diesen sind aktuell 840 infiziert, 5900 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 23 gestiegen.



Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 147,79 (Vortag 145,93).

Neun Patienten müssen beatmet werden

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 75 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Elf von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 9 werden beatmet.



Die aktuell 840 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (20), Ennepetal (45), Gevelsberg (46), Hattingen (168), Herdecke (26), Schwelm (65), Sprockhövel (74), Wetter (44) und Witten (352).

126 Breckerfelder wieder genesen

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (126), Ennepetal (538), Gevelsberg (654), Hattingen (1.135), Herdecke (466), Schwelm (549), Sprockhövel (405), Wetter (382) und Witten (1.645).



Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 1.401 (Vortag 1.312) Personen im Kreis.

183 Corona-Tote im EN-Kreis

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist seit gestern um einen auf 183 gestiegen. Verstorben ist ein 89-jähriger Bewohner des Lutherhauses Bommern in Witten. Die 183 im Ennepe-Ruhr-Kreis Verstorbenen kommen aus Breckerfeld (4), Ennepetal (8), Gevelsberg (17), Hattingen (47), Herdecke (31), Schwelm (10), Sprockhövel (14), Wetter (4) und Witten (48).