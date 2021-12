Für die Kinder-Corona-Impfungen in der Stadthalle sind am heutigen Sonntag noch Termine frei.

Corona in Hagen

Corona in Hagen Corona: In der Stadthalle sind Impftermine für Kinder frei

Hagen. Kurzentschlossene können am heutigen Sonntag, 19. Dezember, ihr Kind noch in der Stadthalle Hagen impfen lassen.

Noch freie Termine gibt es heute, Sonntag, für die Sonderimpfaktion für Kinder zwischen fünf und elf Jahren im Impfzentrum in der Stadthalle Hagen, Wasserloses Tal 2, von 10.30 bis 17.30 Uhr. Ein Besuch des Impfzentrums ist an diesen Tagen nur für Kinder mit vorheriger Terminbuchung auf der Internetseite www.terminland.de/impfzentrum-hagen möglich. In einer kindgerechten Atmosphäre stehen vor Ort vornehmlich Kinderärzte für ausführliche Beratungsgespräche mit den Eltern und Kindern bereit und helfen bei der individuellen Entscheidungsfindung. Verwendet wird der Impfstoff von BioNTech und die Zweitimpfungen finden genau drei Wochen nach der Erstimpfung zur gleichen Uhrzeit wie bei dem ersten Termin statt.

Unterlagen für die Schutzimpfung

Die Eltern werden gebeten, im Voraus schon die Impfunterlagen zur Schutzimpfung von Kindern gegen COVID-19 zu lesen und ausgefüllt mitzubringen. Des Weiteren benötigen die Kinder eine Einverständniserklärung der Eltern. Die Unterlagen finden Interessierte auf www.hagen.de/hagenimpft unter dem Menüpunkt Impfmöglichkeiten. Zusätzlich bringen Interessierte die Krankenkassenkarte und den Impfausweis des Kindes mit.

Bewertung der STIKO

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die COVID-19-Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit verschiedenen Vorerkrankungen. Zusätzlich wird die Impfung Kindern empfohlen, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf befinden (hierzu zählen Hochbetagte und Immunsupprimierte), die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können. Darüber hinaus können auch fünf- bis elfjährige Kinder ohne Vorerkrankungen gegen COVID-19 nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten besteht.

