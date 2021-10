Corona in Hagen: 145 Neuinfizierte unter 21 Jahren

Hagen. Die Stadt Hagen hat die wöchentliche Corona-Statistik aus den Bezirken vorgelegt. Die meisten Neuinfizierten sind unter 21 Jahre alt.

Zwischen dem 28. September und 4. Oktober haben sich insgesamt 279 Personen im Stadtgebiet neu mit dem Corona-Virus infiziert. Die meisten davon – 145 an der Zahl – sind unter 21 Jahren alt. Das geht aus der wöchentlichen Statistik zu den Infektionszahlen in den Bezirken hervor, die die Stadt vorgelegt hat.

Die meisten Neuinfektionen in Hagen-Mitte

Die meisten Neuinfizierten kamen aus dem bevölkerungsreichsten Stadtteil Hagen-Mitte. Mit 137 Fällen geht fast die Hälfte aller Neuinfektionen auf Personen zurück, die in diesem Bezirk wohnen. Die Inzidenz in Hagen-Mitte liegt bei 176,9. Hohenlimburg hatte unter den Bezirken die wenigsten Neuinfektionen zu verzeichnen. In dem Bezirk haben sich 12 Personen neu mit dem Corona-Virus infiziert. Die Inzidenz liegt bei 42,2. Die zweitmeisten Neuinfizierten gab es mit 61 Fällen in Hagen-Nord (Inzidenz von 166,1). Dahinter folgt Haspe mit 50 neuen Corona-Infizierten (Inzidenz: 168,1) und Eilpe/Dahl mit insgesamt 19 Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt dort laut Gesundheitsamt bei 115,4.

Großteil der Neuinfizierten ungeimpft

Ungeimpfte machen mit 84,8 Prozent den Großteil der Neuinfektionen aus. Der Anteil von Neuinfizierten, die über den vollen Impfschutz verfügten, liegt bei 15,2 Prozent. Aktuell liegen 16 Personen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus, sechs davon waren vollständig geimpft. Von den 16 Personen im Krankenhaus liegen elf auf der Intensivstation, vier davon waren vollständig geimpft.

Viele Infektionen im privaten Umfeld

Die meisten neuen Corona-Fälle gehen auf eine Infektion im privaten Umfeld zurück (49,4 Prozent). In 41,2 Prozent der Fälle konnte der Ursprung der Infektion nicht ermittelt werden. Insgesamt sind 6 Prozent der Neuinfektionen darauf zurückzuführen, dass sich die Betroffenen in Schule oder Kita angesteckt haben. Die Mehrzahl der Neuinfizierten sind Kinder zwischen 0 und 10 sowie Jugendliche bis 20 Jahren. Aktuell befinden sich 211 Kontaktpersonen in Quarantäne.

