Corona in Hagen: Betreiber der Disco Capitol gegen Lockdown

Hagen. Gegen die Schließung von Diskotheken spricht sich der Betreiber der Disco Capitol in Hagen aus. Die Politik will die durchsetzen.

Während die Konferenz von Regierung und Ministerpräsidenten einen Lockdown für Diskotheken und Clubs ankündigt, fühlt sich Mike Henning zwischen alle Stühlen. Ob und bis wann er sein Capitol in Hagen noch öffnen kann, steht für in den Sternen. „Am Freitag werden wir wie geplant öffnen“, so der Betreiber der Disco auf dem Elbersgelände.

An dem Tag nämlich soll der Rapper Finch Asozial in der Großraum-Disco in Hagen auftreten. Tickets für das Konzert sind bereits im Umlauf. Eine kurzfristige Absage wäre für Mike Henning wohl mit erheblichen Kosten verbunden.

Unklare Corona-Regeln verunsichern Disco-Betreiber

Discos sollen nun ab einer Inzidenz von 350 schließen müssen. „Die sehe ich noch nicht“, sagt Mike Henning. In der Tat war in Hagen die Inzidenz in den letzten Tagen sogar leicht gesunken. Das habe aber, so erklärte die Stadt, damit zu tun, dass man mit der Nachverfolgung nicht hinterherkomme.

Er wolle sich auch nicht beschweren. In der Corona-Zeit gäbe es sicherlich Branchen und Unternehmen, die es noch härter getroffen habe. Auch wolle er angesichts der außergewöhnlichen Lage keine pauschale Politiker-Schelte betreiben. „In dieser Situation Entscheidungen treffen zu müssen – das ist schwer genug“, sagt Mike Henning. „Aber eine generelle Schließung ergibt für mich keinen Sinn.“

Blick auf Corona-Lage in anderen Bundesländern

Dabei blickt der Disco-Betreiber auf andere Bundesländer: „In Bayern haben Discos und Clubs schon seit einem Monat zu, und die Inzidenz liegt immer noch über 600.“ Darüber hinaus verweist er auf ein Hygiene- und Sicherheitskonzept, das im Capitol schon seit Monaten gilt. Niemand kommt ohne aktuellen Schnelltest in die Disco – auch nicht, wenn er einen Nachweis erbringen kann, dass er geimpft oder genesen ist.

„Damit sind wir von Tag eins an gut gefahren“, sagt Henning, der mehrere Corona-Testzentren betreibt und die Besucher vor der Tür der Disco gleich selbst getestet hat. „Das haben wir übrigens auch in der Phase gemacht, als wir für die Kosten der Tests selbst aufkommen mussten. Wir hätten das nicht getan, wenn wir nicht zu 100 Prozent überzeugt wären, dass das klappt. Ich habe dabei auch den Schutz unserer Mitarbeiter und der Gäste im Blick.“

Treffen ohne Corona-Test an anderen Orten

Letztlich fürchtet Henning, dass sich bei einer Schließung des Capitols junge Menschen andere Treffpunkte suchen werden. „Unter Umständen treffen sie sich dann trotzdem in Gruppen in irgendwelchen abgelegenen geschlossenen Räumen – und niemand testet und kontrolliert“, so Henning. „Damit ist doch niemandem geholfen.“

