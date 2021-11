Corona in Hagen Corona in Hagen: Capitol sieht sich für 2G-plus gerüstet

Hagen. Wenn die 2G-plus-Regel für Discos kommt, rechnet das Capitol mit 25 Prozent weniger Party-Gästen – „und das in unserer Haupteinnahmezeit.“

Auch das Hagener Capitol bereitet sich auf neue Regeln ab der kommenden Woche vor: Erst im Laufe des Tages fällt die finale Entscheidung, aber bereits jetzt deutet sich an, dass in Diskotheken schon in einigen Tagen verschärfte Corona-Regeln gelten: „Wir rechnen damit, dass 2G-plus kommt“, sagt Capitol-Betreiber Mike Henning aus Hagen.

Er sieht sich für die neuen Vorgaben bestens gerüstet: „Für uns ist das kein Mehraufwand, bei uns wird ohnehin jeder Partygast vor dem Eintritt professionell in unserem Testzentrum auf dem Elbersgelände getestet, um allen die größtmögliche Sicherheit zu bieten. Allerdings heißt das auch, dass ,nur’ Getestete dann keinen Zutritt mehr bei uns haben – wir rechnen dadurch mit 20 bis 25 Prozent weniger Gästen“, so der Betreiber weiter. Und das ausgerechnet in der Haupteinnahmesaison.

„Die Angst vor Corona nimmt wieder zu“

„Diskotheken verdienen vor allem in den Wintermonaten Geld“, so Henning weiter, der sich angesichts der verschärften Maßnahmen parallel mit seinen elf Testzentren wieder auf einen regelrechten Test-Ansturm vorbereitet und entsprechend schon nach neuem Personal sucht – „die Testzentren sind in der Coronazeit unser Glück“, sagt Mike Henning. Auch in der Gastronomie – er betreibt gemeinsam mit Stephan Ley die Neue Färberei – bemerkt er bereits, dass die Hagener wieder vorsichtiger werden, Reservierungen zurückgehen: „Die Angst vor Corona nimmt wieder zu.“ Und die steigenden Infektionszahlen machen wenig Hoffnung auf baldige Entspannung.

