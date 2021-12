Corona in Hagen Corona in Hagen: Die Lage in den Bezirken und Krankenhäusern

Hohenlimburg/Hagen. Viele Corona-Infizierte stecken sich weiterhin im privaten Umfeld an. Am stärksten betroffen ist Hagen-Haspe mit einer Inzidenz von 369,8.

60 Coronafälle wurden innerhalb einer Woche (14. bis 20. Dezember) im Bezirk Hohenlimburg gemeldet – die Inzidenz liegt somit bei 212. Die wenigsten Neuinfektionen gab es zuletzt in Eilpe/Dahl (29 Fälle/ Inzidenz 176,1). Am stärksten betroffen ist aktuell Haspe mit 110 Neuinfektionen und einer Inzidenz von 369,8.

Hagen: Weniger Hospitalisierte in Krankenhäusern

Stand 22. Dezember hat sich zumindest die Lage in Hagens Krankenhäusern in die positive Richtung entwickelt. Meldete das Gesundheitsamt vor genau einer Woche noch 40 hospitalisierte Corona-Infizierte, sind es derweil nur noch 23 – davon 6 auf der Intensivstation, in drei Fällen ist eine Beatmung notwendig (gleichbleibend).

In 44 Prozent der Fälle haben sich die Neuinfizierten im privaten Umfeld angesteckt, in weiteren 44 Prozent ist der Infektionsursprung nicht ermittelbar. Ansteckungen in Schulen und Kitas machen 6,1 Prozent der gemeldeten Fälle aus, am Arbeitsplatz haben sich 2,4 Prozent der Infizierten angesteckt.

Bei den Impfaktionen wurden in einer Woche 6361 Impfungen verabreicht, davon 2067 Erstimpfungen.

