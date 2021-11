Corona in Hagen: Die meisten Neuinfektionen im Bezirk Mitte

Die Hagener Innenstadt mit Friedrich-Ebert-Platz und den Einkaufszentren Volme Galerie und Rathaus Galerie. In Hagen-Mitte gab es in der letzten Oktoberwoche die meisten neuen Corona-Fälle.

Hagen. Mit 117 Fällen hatte Hagen-Mitte in der Vorwoche die meisten Corona-Neuinfektionen zu verzeichnen. Ein Blick auf aktuelle Zahlen aus den Bezirken

Die meisten neuen Corona-Fälle in der Vorwoche hatte der bevölkerungsreichste Stadtteil Hagen-Mitte zu verzeichnen. Die Inzidenz liegt dort bei 151,1. Das geht aus der wöchentlichen Corona-Statistik hervor, die die Stadt Hagen nun vorgelegt hat. Beim Blick auf die Neuinfektionen in den Bezirken zeigt sich, dass Hohenlimburg mit 36 Neuinfizierten im Mittelfeld liegt. Die Inzidenz in Hohenlimburg liegt bei 127,2. Die wenigsten Neuinfizierten gab es in Eilpe/Dahl. Dort haben sich zwischen dem 26. Oktober und 1. November nur 18 Personen mit dem Corona-Virus infiziert (Inzidenz: 109,3). Darauf folgt Haspe mit 32 Fällen (Inzidenz: 107,6) und Hagen-Nord mit 36 Fällen. Die Inzidenz im Hagener Norden liebt bei 117,1.

Ursprung der Infektion oft unklar

Bei mehr als der Hälfte aller Infektionen (53,3 Prozent) ist der Ursprung, wo sich die Betroffenen infiziert haben, mittlerweile unklar. Die zweite große Gruppe der neu an Corona Erkrankten hat sich im privaten Umfeld infiziert (37,5 Prozent).

