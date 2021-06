Die Impfungen in Hagen schreiten täglich weiter voran. Hier: Eine Mitarbeiterin im Impfzentrum in der Stadthalle zieht eine Spritze auf.

Corona-Pandemie Corona in Hagen: Ein Blick auf die Inzidenz in den Bezirken

Hagen. In einem Stadtbezirk ist die Inzidenz schon auf 12,1 gesunken. Ein Großteil der Infizierten steckt sich weiterhin im privaten Umfeld an.

Auch die Inzidenz in den Stadtbezirken sinkt parallel – das zeigt die wöchentliche Statistik der Stadt, die Einblicke in das Infektionsgeschehen in Hagen gibt. So liegt die Inzidenz (berechnet nach gemeldeten Fällen im Zeitraum vom 8. bis 14. Juni) in Haspe mit 50,4 (15 Infizierte) am höchsten. In allen anderen Bezirken ist dieser Wert, der maßgeblich für Öffnungsschritte ist, unter 40 gesunken. Ab Freitag greift in Hagen bereits die Inzidenzstufe 2.

Für Hagen-Mitte meldet das Gesundheitsamt eine Inzidenz von 38,7 (30 Infizierte), für Hagen-Nord 35,4 (13 Infizierte), Hohenlimburg 24,7 (7 Infizierte). Mit Abstand am niedrigsten liegt die Inzidenz aktuell in Eilpe/Dahl mit 12,1. Im Zeitraum einer Woche wurden hier nur zwei Coronainfektionen dokumentiert.

Für Gesamt-Hagen liegt die Inzidenz am Donnerstag bei 27.

Großteil der Ansteckungen im Privaten

Mit 74,1 Prozent ist die Alpha-Virusvariante (vorher: Britische Mutante), mit Blick auf die Neuinfektionen weiterhin am stärksten in Hagen verbreitet. In 18,9 Prozent der Fälle konnte bislang keine Mutation nachgewiesen werden – oder der Nachweis steht noch aus. Die Variante „Delta“ (vormals: Indische Mutante) machte 6,6 Prozent an den neu gemeldeten Fällen in den Bezirken aus, 0,3 Prozent die Gamma-Mutation (vormals: brasilianische Variante).

55,1 Prozent der Fälle gehen aus das private Umfeld der Infizierten zurück, in etwas mehr als 39 Prozent der Fälle konnte nicht nachgewiesen werden, wo sich die Erkrankten mit Corona infiziert haben. 5,8 Prozent der Infektionen gehen auf eine Ansteckung am Arbeitsplatz zurück.

