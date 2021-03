Bildung Corona in Hagen: „Eltern stoßen an nervliche Grenzen“

Hagen. Eltern stoßen in der Corona-Krise vielfach an ihre zeitlichen, fachlichen und nervlichen Grenzen, sagt Bildungsexpertin Andrea Bock-Dombrowski.

Auch beim Verein für erfahrungsorientiertes Lehren und Lernen sind seit dem Lockdown alle Präsenzseminare ausgefallen, soziales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung muss zumindest in Präsenzform noch eine Zeit lang warten. Das bedeutet auf der einen Seite einen großen finanziellen Verlust für den von Andrea Bock-Dombrowski gegründeten Verein: „Andererseits haben wir freie Kapazitäten, um uns den neuen Herausforderungen zu stellen.“

Die Zeit des Abstandhaltens und der Kontaktbeschränkungen überbrückt der Verein, der als außerschulischer Bildungsträger Lehrerfortbildungen, Tagesseminare, Projektwochen, Klassenfahrten und Wandertage anbietet, derzeit mit einem „Barcamp“. Dabei handelt es sich um ein digitales Format, bei dem die Teilnehmer Themen, Ideen, Fragen und Kompetenzen einbringen und so die Veranstaltung bedarfsorientiert mitgestalten – so wie man es von sozialen Medien gewohnt ist.

Die Barcamps stellt der Verein kostenfrei zur Verfügung, Veex erhält dafür auch keine Fördermittel der öffentlichen Hand. Besprochen werden können zum Beispiel Probleme, die der zurzeit praktizierte Distanzunterricht in den Schulen für die damit verbundenen Akteure mit sich bringt. So weist Andrea Bock-Dombrowski darauf hin, dass der fortdauernde Digitalunterricht gravierende Auswirkungen auf viele Schüler habe. Die jungen Leute vermissten ihre Schule, weil Schule eben auch einen Ort der sozialen Kontakte und des sozialen Miteinanders darstelle: Eine Schülerin sagte mir während eines digitalen Treffens, dass sie am meisten die Pausen vermisse.“ Die andere Seite sei, dass Schüler unglaublich viel Selbstlernkompetenz, Motivation und Disziplin benötigten, vor allem wenn Eltern berufstätig seien oder ihre Kinder nicht unterstützen könnten.

Aber auch für die Lehrer seien Distanzunterricht und Bildungsgerechtigkeit eine Herausforderung: „Wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind, findet ein Teil der Lehrer, dass der digitale Unterricht gut funktioniert, ein anderer Teil ist in Bezug auf digitale Formate mit mangelnder digitaler Kompetenz und vielen Ängsten konfrontiert“, so Bock-Dombrowski. In einer der Interviewreihen des Vereins sei deutlich geworden, dass die jüngere Generation den Umgang mit digitalen Medien und das Erstellen digitaler Konzepte ganz selbstverständlich umsetze, während die ältere Generation traditionelle Lehrmethoden bevorzuge oder noch mit Unsicherheit zu kämpfen habe: „Natürlich betrifft das nicht die ganze Generation, aber die Tendenz ist deutlich zu erkennen. Das führt dazu, dass sich auch im Distanzunterricht und in den damit verbundenen digitalen Konzepten unterschiedliche Herangehensweisen herauskristallisieren. Schließlich versuchten auch die Eltern, ihre Kinder so gut es gehe zu unterstützen, stießen dabei jedoch vielfach an ihre zeitlichen, fachlichen und nervlichen Grenzen: „Die Umsetzung von Distanzunterricht ist je nach familiären Voraussetzungen sozial ungleich.

In der Barcamp-Veranstaltungsreihe macht Veex allen Lehrern das Angebot, sich über digitale Formate, Lernmanagementsysteme, Konflikte und Erfahrungswerte – schulübergreifend – auszutauschen. Im Anschluss wird der digitale Raum für alle Schüler freigegeben, sie können sich über vorhandene Ängste, Sorgen und Herausforderungen in Bezug auf das Distanzlernen austauschen. Schließlich sind auch alle Eltern eingeladen, sich im virtuellen Raum zu treffen.

Interessierte können sich auf der Internetseite von Veex (https://www.veex.de/) informieren und sich per Mail anmelden, daraufhin wird den Interessierten ein Link zugesendet. Das Barcamp wird über „Teams“ stattfinden, der Raum kann fünf Minuten vor Beginn über den Link betreten werden.

Andrea Bock-Dombrowski betont, es gehe um einen wertschätzenden konstruktiven Austausch, in dem das Verständnis füreinander und konstruktive Lösungsvorschläge für die aktuelle Situation im Vordergrund stehen sollten.

