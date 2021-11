Schwerer Verlauf Corona in Hagen: Genesener berichtet ein Jahr nach Beatmung

Hohenlimburg. Vor einem Jahr war Heinz-Werner Schroth schwer an Corona erkrankt und lag auf der Intensivstation. Wie es ihm heute geht

Ein Jahr ist es her, da lag Heinz-Werner Schroth schwer an Corona erkrankt auf der Intensivstation im St. Johannes-Hospital Boele. Es ist ein Schicksal, das nur ein verschwindend geringer Anteil der Corona-Infizierten durchleben muss – Stand gestern 0,6 Prozent der mehr als eine halbe Millionen Corona-Erkrankten bundesweit laut DIVI-Intensivregister.

Lesen Sie auch: Mit Corona auf der Intensivstation: „Verdammt, wo bin ich?“ +++

Es ist aber auch ein Schicksal, das mit steigenden Corona-Zahlen wieder mehr Menschen durchleben müssen – und das Heinz-Werner Schroth nicht seinem schlimmsten Feind wünschen würde, wie er sagt. Es sind sehr seltene Verläufe der Krankheit, die der 76-Jährige auf der Station miterlebt hat – aber sie prägen seinen Blick auf das Virus bis heute. „Zu einer Patientin im Bett neben mir sagte der Arzt, er wird gleich einen Luftröhrenschnitt machen. Ein anderer Patient ist verstorben.“

Nach acht Tagen aus Krankenhaus entlassen

Schroth selbst wurde nach drei Tagen von der Intensivstation auf die normale Station verlegt. Nach acht Tagen durfte er das Krankenhaus verlassen. Verschwunden war Corona für ihn aber nicht. Vielmehr glich sein Weg mit dem Virus seither einer Achterbahnfahrt. „Bis zum ersten Weihnachtstag ging es mir blendend. Ich dachte, es ist vorbei.“ Doch am zweiten Weihnachtstag sei er wach geworden, zitternd, mit Atemnot. „Ich ging wie auf Eiern. Aber die Atemnot war mit am schlimmsten für mich.“ Er blieb schlapp, wurde mehr als einen Monat im Bett gepflegt. Insgesamt 15 Kilo Gewicht hat er in der Zeit seiner Corona-Erkrankung verloren. Im Februar ging es dann wieder aufwärts. Eine Achterbahnfahrt eben.

Familienkreis hatte auch Corona

Wie unterschiedlich diese je nach Person verläuft, das hat er hautnah erlebt. Mit Frau und Familie des Sohnes lebt er unter einem Dach, fast alle hatten sich mit Corona infiziert, keiner hatte mit dem Virus so zu kämpfen wie er. Symptome ja, aber nicht so schwer. Ein persönlicher Querschnitt, der wie ein Brennglas die kühlen Zahlen zu Infektionen und Hospitalisierungsraten bundesweit spiegelt, die täglich berichtet werden – und denen nicht wenige spätestens mit der eigenen Impfe wohl mit einer gewissen Gleichgültigkeit begegnet sind.

+++ Lesen Sie auch: Corona in Hagen: Inzidenz springt wieder über 200er-Marke +++

Im Mai hat Heinz-Werner Schroth seine Impfung bekommen. Einen „Booster“ brauche er zurzeit noch nicht, das habe der Arzt nach Blick auf die Blutwerte gesagt. „Ich habe noch sehr viele Antikörper.“

Erfahrungen prägen bis heute

Ein Jahr, nachdem er auf der Intensivstation lag, ist er wieder aktiv in seinem Amt als Geschäftsführer des Hohenlimburger Schwimmvereins. Und wie schon in der Zeit vor der Pandemie ist er wieder häufig für diese Zeitung als Fotograf unterwegs. Doch heute knipst er große Menschenmengen lieber mit Abstand, wie er sagt. Und er reagiert mit Unverständnis auf die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, auch wenn sie es könnten. Impfen, um mehr Schutz vor einem schweren Verlauf zu haben – diese Chance hatte ihm das Virus abgenommen, als es sich im November vergangenen Jahres mit schwerem Husten ankündigte.

„Leute, lasst euch impfen“

Heute schüttelt Schroth den Kopf, wenn er auf den Kurs in der Corona-Politik diesen Herbst angesprochen wird. „Warum hat man nicht auf die Warnungen des Robert-Koch-Instituts gehört? Die vierte Welle war absehbar.“ Jetzt, wo das Virus so viele Menschen in Deutschland befällt wie nie seit Beginn der Pandemie, ist sein Appell kurz und deutlich: „Leute, lasst euch impfen“.

Es ist der Appell eines Genesenen, der eine seltene Erfahrung mit dem Virus gemacht hat, die ihn bis heute begleitet. Denn seine Achterbahnfahrt geht weiter: „Es gibt Tage, da ist alles normal. Und es gibt Tage, da fühle ich mich, als hätte ich drei Promille im Blut“, so Schroth. „Immerhin sind mittlerweile 9 von 10 Tagen gut.“

Acht Infizierte in Hagen auf Intensivstation

In Hagen liegen 8 von 656 Corona-Erkrankten auf der Intensivstation (Stand: 18. November 2021)

Wer sich mit Corona infiziert, wird 14 Tage nach der Meldung als gesund angesehen, sofern kein Aufenthalt im Krankenhaus folgte. Wer mit Corona ins Krankenhaus musste, gilt laut RKI nach 28 Tagen als gesund.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen