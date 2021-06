Corona in Hagen: Hestert-Freibad öffnet das Sportbecken

Trotz Corona: Das Sportbecken im Freibad Hestert in Hagen kann ab Freitag wieder genutzt werden.

Haspe. Hagenbad öffnet das Freibad Hestert in Hagen. Allerdings gilt die Öffnung zunächst nur für den Sportbereich. Das gilt es zu beachten.

Das Freibad Hestert in Hagen öffnet am Freitag, 4. Juni. Damit startet Hagenbad zum frühestmöglichen Termin nach dem Lockdown in die Freibadsaison 2021. Allerdings gibt es beim Badbesuch wieder einiges zu beachten: angefangen von der maximalen Besucherzahl, über die drei G-Regelung bis zur Gästeregistrierung über die Luca-App.

Möglich ist die Eröffnung, da die Inzidenzzahlen in Hagen an fünf Tage in Folge unter einem Wert von 100 lagen. Allerdings darf das Freibad ausschließlich zur Sportausübung genutzt werden.

Liegeflächen im Hagener Freibad gesperrt

Die Liegeflächen und der Nichtschwimmer-Bereich sind gesperrt. Diese werden für die Badegäste erst wieder zugänglich gemacht, wenn die Inzidenzzahlen an fünf Tagen unter 50 liegen.

Bei gutem Wetter ist das Freibad täglich von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Begrenzung der Besucherzahl liegt im Freibad Hestert bei 200. Über die aktuelle Auslastung informiert Hagenbad mit einer Ampeldarstellung auf seiner Homepage. Bei Grün sind noch ausreichend Kapazitäten vorhanden, bei Gelb nähert sich die Auslastung der Obergrenze und bei Rot kann kein Badegast mehr auf das Gelände.

Negativer Test, Genesung oder Impfung

Entsprechend der Coronaschutzverordnung ist der Zugang zum Freibad Hestert nur mit einem gültigen Lichtbildausweis, einer medizinischen Maske und einem Nachweis über ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden ist und von einer offiziellen Teststelle schriftlich oder digital bestätigt wurde, oder alternativ über den nachgewiesenen Status „genesen“ oder „geimpft“ möglich. Als „geimpft“ gelten Personen, welche die erforderliche Anzahl an Impfungen für eine vollständige Schutzimpfung erhalten haben und deren zweite Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als „genesen“ zählen Personen, die durch einen Test eine vorherige Infektion mit dem Coronavirus nachweisen können. Dieser Test muss mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegen.

Kinder, bis einschließlich fünf Jahre, die keine Krankheitssymptome aufweisen, werden als getestete Personen angesehen. Sie benötigen keinen weiteren Nachweis.

Nachverfolgung per Luca-App

Zur Nachverfolgung von Kontakten – Gästeregistrierung per Luca-App Sämtliche Badegäste müssen sich vor ihrem Badbesuch registrieren. Dies geschieht im Idealfall mit Hilfe der Luca-App. Dazu benötigen die Badegäste die Luca-App auf ihrem Handy. Damit können sie sich dann selbstständig registrieren, indem sie einen QR-Code am Eingang einscannen. Außerdem wird ein Formular zur Nachverfolgung der Kontakte angeboten.

Infektionsschutzmaßnahmen haben weiter Bestand. Auf dem ganzen Freibadgelände gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln, die auch sonst im öffentlichen Raum beachtet werden müssen. Darüber hinaus muss in ausgewiesenen Bereichen eine medizinische Maske getragen werden: in den Eingangs-, Toiletten- und Umkleidebereichen sowie Warteschlangen. Für die Toiletten und Duschen gelten Beschränkungen der Personenanzahl.

Einbahnstraße im Schwimmbecken

Im Schwimmerbecken gibt es eine Einbahnstraßenregelung. Außerdem dürfen keine Schwimm- und Trainingsutensilien verliehen werden.

Die geltenden Eintrittspreise bleiben 2021 unverändert bestehen. Saisonkarten werden in diesem Jahr aufgrund der Rahmenbedingungen nicht angeboten.

Die detaillierten Auflagen sind im Internet unter www.hagenbad.de zu finden.

