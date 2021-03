Corona in Hagen: Hier gibt es ab Montag Gratis-Schnelltests

Dank guter Vorbereitung laufen bereits am Montag in Hagen die Corona-Schnelltestangebote in den Apotheken und Testzentren an.

Hagen. Mit Unterstützung der Apotheken und Schnelltest-Zentren können ab Montag Gratis-Schnelltests in Hagen angeboten werden.

„Eine gute Nachricht in dieser so schwierigen Corona-Zeit: Bereits ab Montag, 8. März, werden die Bürger an zunächst neun Stellen im Hagener Stadtgebiet die Möglichkeit haben, einmal pro Woche einen kostenlosen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen“, hat Oberbürgermeister Erik O. Schulz am Freitagabend angekündigt. „Dass das so schnell möglich geworden ist, ist dem Engagement der beteiligten Apotheker, der Betreiber der Schnelltestzentren sowie dem Malteser Hilfsdienst zu verdanken.“ Bereits in der vergangenen Woche hatte Schulz zu einem ersten „Test-Gipfel“ per Videokonferenz eingeladen, um gemeinsam mit dem Gesundheitsamt mit den maßgeblichen Akteuren in der Stadt über den kurzfristigen Aufbau einer ersten Testinfrastruktur zu sprechen, die nunmehr steht.

Hier sind ab Montag Gratis-Schnelltests möglich:

Rathaus-Apotheke, Badstraße 6, Testzeiten: wochentags 7.30 bis 9 Uhr sowie 17 bis 19 Uhr, Anmeldung: http://www.fehske.de/coronatest-Apotheke;

Rathaus-Galerie, Mittelstraße 20, Testzeiten: Mo-Fr von 8 bis 20 Uhr, Sa 9 bis 20 Uhr, Termine unter 3767600 – Tests auch ohne Voranmeldung möglich;

AVIE-Apotheke im Brandt-Quartier, Enneper Straße 140a, Testzeiten: Mo-Fr 8 bis 19 Uhr, Sa 9 bis 14 Uhr, Termine unter 3760610 oder apo-brandt-quartier@avie-apotheke.de;

TE.AM Apotheken, Testort: ehemalige Cuno-Apotheke, Emster Straße 91, Testzeiten: Di-Fr 10 bis 12 Uhr, Anmeldungen über: http://www.elseyer-apotheke.de, http://www.emster-apotheke.de, http://www.wilhelms-apotheke.de oderhttp://www.dorfplatzapotheke.de;

Löwen Apotheke, Märkischer Ring 119, Testzeiten: Mo-Fr 10 bis 17 Uhr, Sa 9 bis 14 Uhr, Termine unter 24814 oder http://www.coronatest-hagen.de;

Schnelltestzentrum Capitol, Dödterstraße 10, Testzeiten: Mo-So 11 bis 15 Uhr, keine Voranmeldung nötig - aber möglich unter https://schnelltest.nrw;

Schnelltest Drive-in „Schnelltest Hagen“, Eisenstraße 1, Testzeiten: Mo-Fr 7.30 bis 14 Uhr sowie Sa und So 11 -14 Uhr, keine Voranmeldung nötig - vorab Registrierung empfohlen unter https://schnelltest-hagen.de;

Corona-Point Volme-Galerie, Friedrich-Ebert-Platz, Testzeiten: Mo-So 9 bis 18 Uhr, keine Voranmeldung nötig;

Malteser Hilfsdienst, Boeler Straße 94, Testzeiten: Mo, Do, Fr 16 bis 18 Uhr, Sa 15 bis 16.30 Uhr, Voranmeldung unter 989311.

Entscheidend ist: Bei einem positiven Schnelltest wird umgehend das Gesundheitsamt der Stadt Hagen durch die jeweilige Teststelle informiert. Die positiv getestete Person muss sich umgehend an ihren Hausarzt wenden, damit ein weiterer Coronatest (PCR-Test) durchgeführt werden kann. Außerdem ist die positiv getestete Person verpflichtet, sich unmittelbar in häusliche Quarantäne zu begeben. Dies gilt auch für jene Personen (Familienangehörige etc.), die in häuslicher Gemeinschaft mit der positiv getesteten Person leben. Die ab Montag angebotenen Schnelltests sollten ausschließlich von Bürgern wahrgenommen, die bis dato symptomfrei sind. Menschen mit Symptomen (z.B. Fieber, trockener Husten etc.) sollten sich für einen Test umgehend mit ihren Hausärzten in Verbindung setzen.