Corona in Hagen: Höchste Inzidenz im Bezirk Hohenlimburg

Hagen. Der Bezirk Hohenlimburg weist die höchste Inzidenz unter den fünf Hagener Bezirken auf. Die meisten Neuinfizierten hat Hagen-Mitte zu verzeichnen

Der Bezirk Hohenlimburg weist die höchste Inzidenz unter den fünf Hagener Bezirken auf. Mit einer Inzidenz von 476,9 liegt der Wert vor Haspe (460,6), Hagen-Nord (370,3), Hagen-Mitte (361,6) und Eilpe/Dahl (249). Die Inzidenz setzt die Zahl der Corona-Neuinfizierten in ein Verhältnis zu der Gesamtzahl der Bewohner in den Bezirken.

Demnach gab es in Hohenlimburg zwischen dem 30. November und 6. Dezember unter den 28.307 Einwohnern insgesamt 135 Infizierte. Die meisten Neuinfektionen hatte der bevölkerungsreichste Stadtteil Hagen-Mitte zu verzeichnen. Dort haben sich in der Vorwoche insgesamt 280 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. In Haspe gab es 137 Infizierte, in Hagen-Nord insgesamt 136 und Eilpe/Dahl verzeichnete mit 41 Infizierten den niedrigsten Wert.

37 Infizierte im Krankenhaus

Zurzeit müssen 37 Corona-Patienten (davon 19 doppelt geimpft) in einem der Hagener Krankenhäuser behandelt werden, 12 Infizierte befinden sich auf der Intensivstation, fünf Patienten müssen beatmet werden. Bei fast der Hälfte der Neuinfektionen (43,2 Prozent) lagen Impfdurchbrüche vor und bei 44,1 Prozent der Neuinfektionen innerhalb einer Woche kann das Gesundheitsamt den genauen Infektionsursprung nicht ermitteln.

Klar ist aber: viele Infizierte (41,5 Prozent) stecken sich weiterhin im privaten Umfeld an, gut neun Prozent der neuen Infektionen innerhalb einer Woche sind auf eine Ansteckung im schulischen Bereich/in Kitas zurückzuführen, lediglich 3,4 Prozent auf einen Kontakt am Arbeitsplatz, ein Prozent wiederum auf den medizinischen/pflegerischen Bereich.

56,8 Prozent ungeimpft

Innerhalb einer Woche waren von den Neuinfizierten 43,2 Prozent doppelt geimpft. Mit 56,8 Prozent war mehr als die Hälfte ungeimpft. Sämtliche Infektionen sind laut Stadt derzeit auf die Delta-Variante des Virus zurückzuführen. Vom 29. November bis 5. Dezember wurden bei mobilen Impfaktionen in Hagen insgesamt 16.615 Impfungen durchgeführt, davon 15.058 Booster-Impfungen.

