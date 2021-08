Corona in Hagen: Immer mehr Kinder und Jugendliche infiziert

Hagen. Was die Corona-Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen betrifft, liegt Hagen NRW-weit auf einem Spitzenplatz. Die Schulen rücken in den Fokus.

In kaum einer anderen Stadt in Nordrhein-Westfalen ist die Kinderinzidenz so hoch wie in Hagen. Bei den 5- bis 14-Jährigen liegt sie bei 522. Lediglich Wuppertal (774,6), Leverkusen (574,6) und Krefeld (534,4) weisen in dieser Altersklasse eine noch höhere Corona-Inzidenz auf.

Bei den Null- bis Vierjährigen liegt die Inzidenz in Hagen bei 135,2. Bei den 15- bis 34-Jährigen bei 233. Bei den 35- bis 59-Jährigen hingegen beträgt die Inzidenz lediglich 140,5, bei den 60- bis 89-Jährigen 19,5. Bei den Hagener, die 80 Jahre und älter sind, liegt die Inzidenz nur bei 14,5.

564 Corona-Fälle in Hagen

Mit einer Gesamt-Inzidenz von 163,8 belegt Hagen in NRW einen der Spitzenplätze. Am Sonntag hatte Hagen 564 Fälle gemeldet. Darunter befinden sich 40 Neuinfizierte.

Dabei scheint sich das Virus in Hagen insbesondere über die Schulen zu verbreiten. In den letzten Woche hatte die Stadt Hagen täglich von weiteren Schulen berichtet, an denen Corona-Fälle zu Quarantänemaßnahmen geführt haben und den Unterrichtsablauf beeinträchtigen. Zuletzt war dies am Cuno-Berufskolleg II, an der Erwin-Hegemann-Schule, der Grundschule Hestert, am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, an der Kaufmannschule II, der Lieselotte-Funcke-Schule, der Meinolfschule, der Realschule Haspe, der Sekundarschule Altenhagen und der Vinckeschule der Fall.

