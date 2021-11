Mehrere Drive-in-Impfaktionen gab es dieses Jahr bereits am Kirchenberg in Hohenlimburg. Hier ein Bild der zweiten Auflage im Juni 2020.

Termine ab Dienstag Corona in Hagen: Impfaktion an drei Tagen am Kirchenberg

Hohenlimburg. An drei Adventssonntagen werden Drive-in-Impfungen am Kirchenberg angeboten. Impfwillige können ab 30. November online einen Termin buchen

Ab Dienstag können Termine für eine Corona-Erstimpfung, Zweitimpfung oder einen „Booster“ am Kirchenberg gebucht werden. Jeweils am zweiten, dritten und vierten Adventssonntag wird es hierzu auf dem Parkplatz am Stadion, wo sich bereits eine Corona-Teststelle befindet, mehrere Drive-in-Impfstraßen geben. Geimpft wird jeweils von 8 Uhr bis 18 Uhr und nur nach vorheriger Terminbuchung über die Internetseite www.hagen-impft.de (Angebot wird am Dienstag freigeschaltet). Ein Verweis auf die Seite findet sich dann auch auf www.terminland.de/impfzentrum-hagen, wo die Stadt Hagen eine Übersicht aller städtischen Impfangebote gibt.

Zusammenarbeit vor Ort

In der vergangenen Woche hatte Mitorganisator Sebastian Grube die Drive-in-Impfaktion angekündigt, dabei jedoch andere Standorte als das Kirchenberg in den Raum gestellt. Wie Grube am Montag mitteilte, konnte in enger Zusammenarbeit mit Mike Henning, Betreiber der Teststelle vor Ort, und dem SV Hohenlimburg eine Lösung gefunden werden, um die Impfstraßen doch auf dem Parkplatz am Stadion zu realisieren. Parallel läuft dort der Betrieb der Teststelle weiter.

Knapp 70 Ehrenamtliche im Einsatz

Gemeinsam mit Apotheker Christian Fehske und der Unterstützung vieler Ärzte und freiwilliger Helfer von Rotem Kreuz, Maltesern und Technischem Hilfswerk wird die Aktion realisiert. Knapp 70 Ehrenamtliche werden dabei jeweils an den drei kommenden Adventssonntagen im Einsatz sein, um bei den Impfungen zu helfen.

Bis zu 4500 Impfungen möglich

So sollen an den drei Tagen insgesamt rund 4500 Menschen die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen. Zum Einsatz kommt der Impfstoff von Biontech/Pfizer für unter 30-Jährige und Moderna für über 30-Jährige.

Premiere im Frühjahr

Bereits im Frühjahr hatten Sebastian Grube, Inhaber Brandschutztechnik Meyer, und Apotheker Christian Fehske mehrere Impfaktionen am Kirchenberg organisiert.

