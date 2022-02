Corona in Hagen: Impfung mit Novavax ab Sonntag möglich

In Hagen wird ab Sonntag auch mit Novavax geimpft.

Hagen. Im Impfzentrum Hagen trifft jetzt die erste Lieferung des Proteinimpfstoffs Novavax ein. Termine können ab jetzt gebucht werden. Die Hintergründe

Ab dem Sonntag, 27. Februar, steht die erste Lieferung des Proteinimpfstoffs von Novavax im Impfzentrum der Stadt Hagen in der Stadthalle zur Verfügung. Die Impfungen finden vorerst am Sonntag, am Mittwoch (2. März) sowie von Freitag, 4. März, bis Sonntag, 6. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr im Impfzentrum statt. Termine für die Impfung mit Novavax können auf www.terminland.de/impfzentrum-hagen gebucht werden.

Impfstoff Novavax wird in Hagen vorrangig priorisierten Personengruppen verimpft

Sobald weitere Impfstoffmengen zur Verfügung stehen, werden neue Termine freigeschaltet. Gemäß des NRW-Landeserlasses wird der Impfstoff vorrangig priorisierten Personengruppen verimpft. Dazu zählen Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegebereichseinrichtungen, die unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht ab 16. März fallen sowie Personen mit einer ärztlich attestierten Unverträglichkeit gegen mRNA-Impfstoffe.

Der Allgemeinbevölkerung werden ebenfalls Impfdosen zur Verfügung gestellt. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt den Proteinimpfstoff von Novavax für Personen ab 18 Jahren. Für eine vollständige Immunisierung sind zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen notwendig. So finden die Zweitimpfungen genau drei Wochen nach der Erstimpfung zur gleichen Uhrzeit wie bei dem ersten Termin im Impfzentrum statt.

Impfzentrum Hagen: Notwendige Unterlagen für Corona-Impfung

Beschäftigte aus den Gesundheits- und Pflegebereichseinrichtungen benötigen für eine Impfung mit Novavax eine Arbeitgeberbescheinigung. Diese steht auf der Internetseite www.hagen.de/hagenimpft unter dem Menüpunkt Impfmöglichkeiten zur Verfügung. Personen mit einer Unverträglichkeit gegen mRNA-Impfstoffe weisen diese mit einem ärztlichen Attest nach.

Das Impfzentrum bietet auch neue Termine für Impfungen von Kindern und Erwachsenen mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna an. Termine können auf www.terminland.de/impfzentrum-hagen gebucht werden.

