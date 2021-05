Corona in Hagen Corona in Hagen: In zwei Stadtbezirken Inzidenz über 200

Hagen. Die Stadt hat neue Corona-Zahlen zu den Bezirken veröffentlicht: 370 Neuinfizierte gab es zuletzt in den fünf Stadtbezirken. Ein Überblick

Die Stadt Hagen hat die wöchentlichen Infektionszahlen aus den Bezirken veröffentlicht. Zwischen dem 11. und 17. Mai verzeichnet der Bezirk Hagen-Mitte mit 186 Personen die Höchstzahl an Neuinfizierten im Stadtgebiet. Die Inzidenz in dem bevölkerungsreichsten Bezirk in Hagen (77441 Einwohner) liegt bei 240,2. Zur Erklärung: Der Inzidenzwert sagt aus, wie viele Menschen innerhalb von sieben Tagen neu erkrankt sind, bezogen auf jeweils 100 000 Einwohner. In Haspe haben sich in der vergangenen Woche 76 Personen neu mit dem Corona-Virus infiziert. In dem Stadtteil mit 29746 Einwohnern liegt die Inzidenz aktuell bei 255,5. Der Bezirk Hagen-Nord hat insgesamt 48 Neuinfizierte zu verzeichnen. Die Inzidenz in Hagener Norden (36725 Einwohner) liegt bei 130,7.

Insgesamt 31 Personen aus Hohenlimburg haben sich in der vergangenen Woche neu mit dem Corona-Virus infiziert. Die Inzidenz für Hohenlimburg (28.307 Einwohner) liegt aktuell bei 109,5. Damit hat Hohenlimburg die zweitniedrigste Zahl der Neuinfizierten hinter Eilpe/Dahl. Dort haben sich in der zurückliegenden Woche insgesamt nur 29 Personen neu mit Corona infiziert. Die Inzidenz in Eilpe/Dahl liegt aktuell bei 176,1.

Fast jeder Schnelltest negativ

Zwischen dem 11. und 17. Mai war knapp ein Viertel (24,3 Prozent) der Betten auf Intensivstationen in Hagener Krankenhäusern mit Patientinnen und Patienten belegt, die an Corona erkrankt sind. Im selben Zeitraum wurden in Hagen insgesamt 21.012 Bürgerschnelltests durchgeführt. Laut Stadt war davon fast jeder Test (99,6 Prozent) negativ. In 0,3 Prozent der Fälle gab es ein positives Testergebnis, das später durch den aufwendigeren PCR-Test bestätigt wurde.

