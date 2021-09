Corona in Hagen: Inzidenz in fast allen Bezirken über 100

Die Inzidenz ist weiterhin in allen Bezirken hoch. In Haspe gab es die meisten Neuinfektionen.

Hohenlimburg/Hagen. Die meisten Neuinfizierten stecken sich im privaten Umfeld an oder sind Urlaubsrückkehrer. Alle Neuinfektionen auf Delta-Variante zurückzuführen.

In keinem Stadtteil ist die Inzidenz aktuell so niedrig, wie in Hohenlimburg – mit nur 15 gemeldeten Neuinfektionen innerhalb einer Woche und einer Inzidenz von 53. In den anderen Bezirken liegt der Wert bedeutend höher: Hagen-Nord (125,3); Eilpe/Dahl (170); Hagen-Mitte (175,6) und Haspe (195).

Mittlerweile ist aber in einem Großteil der Fälle – nämlich 46,4 Prozent – der Infektionsursprung für das Gesundheitsamt nicht ermittelbar. 30,5 Prozent der Neuinfektionen gehen auf das private Umfeld der Infizierten zurück, fast 16 Prozent entfallen auf Reiserückkehrer. Aber auch in Schulen und Kitas grassiert das Virus: 5,6 Prozent der Ansteckungen entfallen auf diesen Bereich, die Stadt meldet Infektionen und Quarantäne-Fälle an diversen Schulen und Einrichtungen im Stadtgebiet.

Deutlich mehr Quarantänefälle

Mit Blick auf die Infektionen und die Altersklassen zeigt sich, dass die Infektionen derzeit vorwiegend in den jüngeren und mittleren Altersklassen auftreten. Zurzeit seien, so vermeldet die Stadt, sämtliche neu gemeldeten Infektionen auf die Delta-Variante zurückzuführen. 1089 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne – die Zahl der Quarantänefälle ist somit in der vergangenen Woche stark angestiegen. Zuletzt, Stand 25. August, befanden sich in Hagen 593 Menschen in Quarantäne.

