Corona in Hagen: Krankenkasse AOK schließt Kundencenter

Hagen. Die Krankenkasse AOK reagiert auf die Corona-Lage: Das Kundencenter in Hagen wird geschlossen. Termine müssen vereinbart werden.

Die AOK reagiert auf die aktuelle Lage rund um das Coronavirus und die jüngsten Entscheidungen der Politik: Ab sofort wird das AOK-Kundencenter in Hagen geschlossen. Eine persönliche Beratung der Kunden ist dann nur noch nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter Telefon 0800 265-5041 möglich.

„So tragen wir mit dazu bei, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, damit Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen arbeitsfähig und auch wir selbst als größte gesetzliche Krankenversicherung in der Region handlungsfähig bleiben“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Kundenberatung telefonisch erreichbar

Alle anderen Kontaktkanäle blieben selbstverständlich verfügbar: Die AOK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über das Service-Telefon 0800 265 5000 jederzeit erreichbar, ebenso per Post, E-Mail unter kontakt@nw.aok.de oder digital über das AOK Online-Servicecenter im Internet unter www.meine.aok.de. Mobil geht es mit der ‚Meine AOK-App‘.

Die Kundenberatung und der Zugang zum AOK-Kundencenter in Hagen ist jetzt nur noch geordnet nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. In den AOK-Kundencentern gilt neben der Maskenpflicht auch die 3G-Regel: „Für den Besuch benötigen unsere Besucherinnen und Besucher neben ihrem Reisepass, Personalausweis oder ihrer Versichertenkarte einen Impf- oder Genesenennachweis oder eine Test-Bescheinigung. Das wären ein maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test“, so Kock.

