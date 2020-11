Polizei in Hagen Corona in Hagen: Masken-Verweigerer landet hinter Gittern

Hagen. Einen renitenten und gewalttätigen Masken-Verweigerer in einem Hagener Baumarkt muss am Ende die Polizei abführen.

Einen unbelehrbaren und gewalttätigen Mund-Nasenschutz-Verweigerer hat die Polizei in Hagen hinter Gitter bringen müssen.

Der 51-Jährige hatte sich zuvor am Donnerstag gegen 18.45 Uhr im Bauhaus-Heimwerkermarkt in der Eckeseyer Straße aufgehalten. Dort sprachen ihn Mitarbeiter im Kassenbereich an, da er keinen Mundschutz trug. Der Mann weigerte sich jedoch weiterhin, eine entsprechende Schutzmaske zu tragen und kam auch der Aufforderung, den Laden zu verlassen, nicht nach. Zudem schlug er einem Mitarbeiter in den Bauch und schubste einen anderen.

Polizei spricht Platzverweis aus

Gegenüber der eingesetzten Polizeikräfte zeigte er sich weiterhin unkooperativ und widersetzte sich auf dem von den Beamten ausgesprochenen Platzverweis. Der polizeilich bereits bekannte und weiterhin renitente 51-Jährige musste schließlich ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Neben der Zeit zur Besinnung hinter Gittern erwartet den Mann auch noch eine Anzeige wegen Körperverletzung.