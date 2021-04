Corona in Hagen: „Polizei ist am Bahnhof ständig präsent“

Zum Essen, Trinken, Rauchen darf die Maske ab

Die Polizei hat (Stand 21. April) bisher 71Verstöße gegen die Ausgangssperre festgestellt.

Im gesamten Zeitraum, in der die Maskenpflicht bisher galt, wurden mit Stand 11. April laut Stadt insgesamt 3145 Kontrollen durchgeführt.

Dabei wurden 2088 Personen festgestellt, die sich nicht in der geforderten Art und Weise an die Tragepflicht hielten, wovon in 833 eindeutigen Fällen eine Anzeige gefertigt wurde.

Zum Essen, Trinken und Rauchen darf die Corona-Schutzmaske auch in Bereichen abgenommen werden, in denen eigentlich eine Maskenpflicht gilt.

Allerdings darf man sich beim Essen, Trinken oder Rauchen nicht bewegen. Außerdem muss natürlich der Mindestabstand eingehalten werden.