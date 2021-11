Corona in Hagen: Rat verzichtet auf eine Weihnachtsfeier

Sitzung mit Corona-Abstand: Der Rat der Stadt Hagen kommt in der Karl-Adam-Halle in Vorhalle zusammen.

Hagen. Der Rat der Stadt Hagen verzichtet wegen Corona auf eine Weihnachtsfeier. Außerdem tagen Gremien nur noch in großen Räumen.

Vor dem Hintergrund der steigenden Inzidenz und der sich weiter ausbreitenden Corona-Pandemie werden politische Sitzung in Hagen künftig nur noch mit Abstand und großen Räumen stattfinden. „Darauf haben sich auf Vorschlag des Oberbürgermeisters die Fraktionsvorsitzenden verständigt“, so Stadtsprecher Thomas Bleicher. „Politik und Verwaltung kommen an dieser Stelle ihrer Vorbildfunktion nach.“

Konkret bedeutet das, dass – wie bereits in der letzen Woche beschlossen – der Rat der Stadt wieder in die Karl-Adam-Halle in Vorhalle umzieht. Sämtliche Fachausschüsse und auch die Bezirksvertretungen kommen künftig entweder im Ratssaal an der Volme oder im Rathaus Hohenlimburg zusammen.

Politik und Verwaltung sagen Weihnachtsfeier ab

Ebenfalls beschlossen: Der Rat verzichtet auch in diesem Jahr auf eine Weihnachtsfeier nebst gemütlichem Beisammensein.

