Corona in Hagen: So gut laufen die einzelnen Impfstellen

Hagen. Wie gut laufen die einzelnen Impfstellen in Hagen? Ein Überblick über alle Stationen und die Anzahl der Impfungen.

Die folgenden Zahlen zeigen an, wie gut die städtischen Impfstellen in Hagen seit dem 15. Oktober angenommen wurden. Darunter sind dauerhafte Stationen, solche, die nur einige Tage liefen und einmalige.

Altenhagen Marktplatz: 129 (an einem Tag); Friedrich-Ebert-Platz: 560 (an zwei Tagen); Bahnhofsplatz: 102 (an einem Tag); Tagespflege City: 624 (an einem Tag); Impfzentrum Stadthalle: 15.449; Dogan-Arena: 3153 (an drei Tagen); Tagespflege Hohenlimburg: 2157 (an zwei Tagen); Weihnachtsmarkt: 10.055 (an 18 Tagen); Drive-Impf Hohenlimburg: 1262 (an einem Tag).

Im privaten Impfzentrum an der Rohrstraße wurden seit dem 27. November rund 3500 Impfungen gespritzt. Wie alle Stellen, ist das Zentrum auch zu finden unter www.terminland.de/impfzentrum-hagen/

