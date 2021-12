So wie diese Dame können sich Interessierte am Sonntag wieder im Drive-in am Parkplatz am Stadion am Kirchenberg impfen lassen.

Impfen Corona in Hagen: Sonntag wieder „Drive-in“ am Kirchenberg

Kirchenberg. Schon 2500 Menschen ließen sich in der Adventszeit am Kirchenberg im Drive-in impfen. Am Sonntag gibt es die nächste Möglichkeit.

Auf dem Parkplatz am Stadion, wo sich bereits eine Corona-Teststelle befindet, wird es im „Drive-in“ am kommenden Sonntag wieder mehrere Impfstraßen geben. Die sehr gut angenommene Aktion findet in der Adventszeit zum dritten Mal statt. Geimpft wird von 8 Uhr bis 18 Uhr und am besten nach vorheriger Terminbuchung über die Internetseite www.hagen-impft.de. Ein Verweis auf die Seite findet sich auch auf www.terminland.de/impfzentrum-hagen, wo die Stadt Hagen eine Übersicht aller städtischen Impfangebote gibt. Aber auch spontanes Vorbeikommen ist möglich.

2500 Menschen kamen zuletzt

Zuletzt hatten in der Adventszeit rund 2500 Menschen das Angebot wahrgenommen. Weil die Drittimpfung (Booster) in NRW nunmehr schon vier Wochen nach der zweiten Spritze möglich ist, rechnen die Organisatoren mit einem großen Ansturm. Die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson stehen am Kirchenberg zur Verfügung.

