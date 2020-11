Corona in Hagen: Stadt darf Kita-Gebühren nicht erlassen

Hagen. Auch wenn die Betreuung in der Corona-Pandemie nicht immer gegeben ist: Die Stadt Hagen darf keine Kita-Beiträge erlassen.

Immer wieder ist es in den letzten Wochen vorgekommen, dass Kindertagesstätten aufgrund von Corona-Infektionen ganz oder teilweise geschlossen werden mussten. Eine Rückerstattung von Elternbeiträgen ist aber nach derzeitiger Rechtslage nicht möglich.

„Das sieht die Beitragssatzung schlicht und einfach nicht vor“, erklärt Stadtsprecher Michael Kaub. „selbst wenn die Stadt wollte – sie dürfte nicht.“ Wenn Politik eine solche Möglichkeit schaffen wolle, müsse dafür zunächst im Rat eine Mehrheit her und dann die bestehende Satzung entsprechen angepasst werden. Parallel verweist Kaub darauf, dass in den allermeisten der mehr als 100 Kitas in Hagen derzeit ein geregelter Betrieb stattfinde.

Regelung in Hagen beim ersten Lockdown

In der Phase des ersten Lockdowns, als Einrichtungen gänzlich dicht machen mussten, so Kaub weiter, habe es eine entsprechende Regelung gegeben. „Die Kosten damals sind zwischen Stadt und Land je zur Hälfte aufgeteilt worden“, so Kaub. Allerdings habe damals auch der Stadtrat einen Beschluss gefasst.

Mit einem entsprechenden Vorstoß ist jetzt die Hagener SPD an die Öffentlichkeit gegangen. Könnten Kinder nicht mehr in einer Kita betreut werden, stünden deren Eltern vor großen Problemen, so die SPD. Sie könnten dann teilweise nicht mehr arbeiten oder müssten andere Betreuungsmöglichkeiten suchen.

SPD-Vorstoß: Eltern sollen die Gebühren erlassen werden

„Genau hier müssen wir die Eltern entlasten“, so der SPD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Jörg und der SPD-Fraktionsvorsitzende Claus Rudel. „Wir können den Eltern nicht für Leistungen Geld abnehmen, die überhaupt nicht erbracht werden.“ Daher fordern Jörg und die Ratsfraktion einen Erlass der Kita-Gebühren für Eltern, deren Kinder coronabedingt zuhause bleiben müssen. Ähnlich der Vorgehensweise im Frühjahr.

„Die Problematik der hohen Belastung für die Eltern hat sich inhaltlich auch bei der andauernden zweiten Welle nicht geändert“, stellt Jörg fest. „Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, die Eltern jetzt zu entlasten.“

Abgeordneter verweist auf die hohen Gebühren in Hagen

Der Landtagsabgeordnete betont dabei, dass viele Eltern in Hagen sehr hohe Kita-Gebühren zahlen müssen und es darüber hinaus schwer genug sei, eine neue Betreuung für die Kinder zu organisieren – soweit dies überhaupt möglich sei.