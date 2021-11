Corona in Hagen: Stadt mit weiterer mobiler Impf-Aktion

Hagen. Die Stadt Hagen bittet zur nächsten mobilen Impfaktion. Diesmal in der Tagespflege „Am Theater“.

Aufgrund der hohen Nachfrage an Impfungen gegen das Coronavirus bieten die koordinierenden Covid-Impfeinheiten der Stadt Hagen kurzfristig eine mobile Impfaktion am kommenden Samstag, 13. November, von 10 bis 17 Uhr in der Tagespflege „Am Theater“ des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Elberfelder Straße 75, (Zugang hinter dem Gebäude an dem großen Parkplatz) an. Ein Aufklärungsgespräch erfolgt dabei nur noch auf Wunsch der Impflinge. Um einen schnelleren Ablauf des Impfgeschehens zu ermöglichen, testen die Einheiten ein neues Konzept: Die Impflinge werden beim Betreten des Gebäudes gefragt, ob sie ein Aufklärungsgespräch wünschen. Ist das nicht der Fall, werden die Personen direkt zum Impfen und zur Unterzeichnung der Impfunterlagen weitergeleitet.

Impfeinheiten weisen auf Wartezeiten hin

Durchgeführt werden Erst- und Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen für geimpfte Personen (bei einer Impfung mit „Johnson & Johnson“ nach frühestens vier Wochen, bei Astrazeneca, Biontech und Moderna nach rund sechs Monaten). Alle Personen, die sich an diesem Tagen impfen lassen möchten, werden gebeten, neben ihrem Personalausweis, der Krankenkassenkarte, dem Impfausweis sowie gegebenenfalls den Impfunterlagen der vorherigen Impfungen auch den Aufklärungsbogen, die Einwilligungserklärung sowie die Impfbescheinigung leserlich und in zweifacher Ausfertigung ausgedruckt mitzubringen. Die koordinierenden Covid-Impfeinheiten der Stadt Hagen weisen auf eventuelle Wartezeiten hin.

