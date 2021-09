Der Einsatz der Mitarbeiter im Impfzentrum Hagen und in der Verwaltung hat dazu beigetragen, eine stärkere Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verhindern – lobt WP-Redakteur Jens Stubbe.

Kommentar Corona in Hagen: Tolles Engagement gegen die Pandemie

Im Impfzentrum Hagen ist im Kampf gegen Corona Großartiges geleistet worden – findet WP-Redakteur Jens Stubbe.

Es ist Zeit für viel Lob und reichlich Dank: an all jene Frauen und Männer, die bei Hilfsorganisationen, die in der Stadtverwaltung oder vor Ort im Impfzentrum zu einer wahren Erfolgsgeschichte beigetragen haben. Ihr Engagement und ihr Einsatz haben ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Corona-Pandemie, die Hagen zuweilen heftiger als vergleichbare Großstädte im Griff hatte, sich nicht noch weiter ausbreiten konnte.

Man mag darüber streiten, ob es sinnvoll ist, die Impfzentren jetzt komplett zu schließen. Die Verantwortlichen in Hagen erfüllt dieser Schritt mit einer gewissen Sorge. Gefallen ist diese Entscheidung auf anderer Ebene trotzdem.

Aufklärung der Zögernden

Also geht es jetzt darum, all jene zu überzeugen, jenen Sorgen zu nehmen, die bislang noch zögern, die noch unentschlossen sind. Wie hat es Dr. Anjali Scholten, Leiterin des Gesundheitsamtes, ausgedrückt: „Wer sich aktiv gegen das Impfen entscheidet, entscheidet sich aktiv für die Krankheit.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen