Corona in Hagen: Weihnachtsmärchen – Sorgen bei Besuchern

Das Theater Hagen zeigt in diesem Jahr in der Weihnachtszeit das Märchen „Alice im Wunderland". Die Vorstellungen sind gut besucht.

Hagen. Dicht besetzte Reihen, viele Besucher: Großeltern aus Hagen zeigen sich nach dem Besuch des Weihnachtsmärchens besorgt. Das sagt das Theater.

Herzerfrischend, zauberhaft – das sind die Worte einer Oma, die mit ihren beiden Enkelkindern das Weihnachtsmärchen im StadttheaterHagen besucht hat. „Einfach eine wunderbare Vorstellung“, sagt Marlene Busch über das Stück „Alice im Wunderland“. Und doch hat dieser Besuch für die Großeltern einen Beigeschmack. Corona und all die Regeln, die die Pandemie einschränken sollen und die Sorge um die Gesundheit der Besucher spielen da eine Rolle.

„Wir saßen dicht an dicht“, sagt Marlene Busch, die mit ihrem Mann Reinhold, einst Mediziner mit eigener Praxis, die Vorstellung an einem Sonntagmorgen besuchte. „Bei aller Liebe – aber ich finde, so kann man das nicht machen.“

Platztausch beim Weihnachtsmärchen nicht möglich

Für das Parkett habe man Karten gehabt, berichtet Marlene Busch. „Rund um uns herum war ein einziges Gewusel. Abstände zu anderen Familien – Fehlanzeige. Einige hatten ihre Kinder überhaupt nicht unter Kontrolle. Während der Vorstellung kam es immer wieder vor, dass Eltern und Kinder sich durch die Reihen hinaus zwängten.“ Zwar seien sie und ihr Mann geimpft und sogar geboostert. Aber das schützt ja am Ende nicht vor Ansteckung.

Das Theater Hagen zeigt in diesem Jahr „Alice im Wunderland" als Weihnachtsmärchen. Das Stück begeistert tausende Kinder. Foto: Klaus Lefebvre / Theater Hagen

Immerhin: Vor der Vorstellung, so berichtet Marlene Busch, sei von Erwachsenen ein Impfausweis nebst Personalausweis kontrolliert worden. Als man dann im Saal die Zustände gesehen habe, habe man sich bei einer Mitarbeiterin erkundigt, ob man nicht einen Platz im Rang haben könne. „Da waren noch einige Plätze frei, kein Vergleich zum Parkett“, sagt Marlene Busch, „aber man hat uns zu verstehen gegeben, dass das aus Gründen der Nachverfolgbarkeit nicht gehe.“

Alle Reihen im Theater Hagen besetzt

Das Stadttheater verweist darauf, dass man sich an alle Vorgaben halte. „Bei den Familienvorstellungen zu ,Alice im Wunderland’ werden in Absprache mit der Stadt Hagen alle Reihen besetzt“, sagt Geschäftsführer Dr. Thomas Brauers, „Besucher sitzen in ,Familienverbänden’, zwischen den Gruppen bleibt mindestens ein Platz frei.“ Auch am Sitzplatz sei ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Zuschauerobergrenze liege bei 500 – die Verordnung würde unter Einhaltung der Regeln (Abstand, Make) sogar ein volles Haus erlauben.

Aus Sicht der Theaterleitung sei so der Schutz der (großen und kleinen) Besucher gewährleistet. „Das Einlasspersonal wird regelmäßig informiert und geschult“, sagt Thomas Brauers, der ergänzt: „Es sei angemerkt, dass bei den Theaterbesuchern seit Pandemiebeginn 2020 bis heute keine Ansteckungen im Theater bekannt geworden sind.“ Das gelte auch für Theaterbeschäftigte. Der Schutz sei auch deshalb gewährleistet, weil die Regeln der Landesverordnung immer nur den Mindeststandard setzen, der von Seiten des Theaters und in Absprache mit der Stadt oftmals verschärft werde.

Maximal 500 Besucher beim Weihnachtsmärchen

Die Auslastung der einzelnen Vorstellungen sei unterschiedlich – erklärt das Theater. „Es gab auch viele abgesagte Theaterbesuche“, so Thomas Brauers. Eine Umplatzierung der Besucher sei in der Tat aufgrund der notwendigen Nachverfolgbarkeit nicht möglich. Die Ränge seien ebenfalls besetzt. „Wenn diese nicht ausgefüllt erscheinen, dann liegt das daran, dass die mögliche Platzanzahl von 500 erreicht ist.“

