Corona in Hagen: Weihnachtsmarkt startet mit 2G und 3G

Hagen. Angesichts der Corona-Lage startet der Hagener Weihnachtsmarkt Donnerstag mit unterschiedlichen Regeln für Innen- und Außenbereiche. Die Details.

Der Hagener Weihnachtsmarkt soll am Donnerstag zunächst mit der 3-G-Regel auf den Außenflächen an den Start gehen. In den Innenbereichen hingegen, beispielsweise in Ausschankbetrieben oder an Buden mit Sitzbereichen, soll bereits ab Donnerstag die 2-G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene) und Maskenpflicht bis zum Sitzplatz gelten. „Das trifft von den insgesamt 72 Ständen auf 10 Stände zu“, sagt Weihnachtsmarkt-Sprecher Alex Talash auf Nachfrage der Redaktion.

Schausteller blicken optimistisch auf Weihnachtsmarkt-Start

Trotz der kurzfristigen neuen Vorgaben blicken die Schausteller optimistisch auf den Start der Traditionsveranstaltung: „Wir setzen die Landesvorgaben natürlich um, auch wenn das einen Mehraufwand bedeutet – wir wollen engmaschig und konsequent kontrollieren, da empfindliche Bußgelder bei Verstößen drohen. Wir sind aber froh, dass der Markt überhaupt stattfinden kann“, so Talash.

Gleichzeitig müsse man nun die genauen Vorgaben vom Land abwarten: Möglicherweise könnte bereits ab kommender Woche die 2-G-Regel auf dem gesamten Weihnachtsmarkt-Gelände gelten. „Ausgenommen von der Nachweispflicht sind Kinder und Jugendliche bis 16“, so Talash.

Hagener Weihnachtsmarkt 2021: Die Öffnungszeiten

Der Hagener Weihnachtsmarkt findet vom 18. November bis zum 30. Dezember statt, ist aber an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag geschlossen. Den Rest der Zeit sind die Öffnungszeiten von montags bis donnerstags 11 bis 20.30 Uhr, freitags und samstags 11 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20:30 Uhr.

