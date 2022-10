Corona Corona in Hagen: Weitere Impftermine in der Stadthalle

Hagen. Die Nachfrage nach Corona-Impfterminen im Impfzentrum Hagen ist groß. Die Stadt hat darauf jetzt reagiert.

Aufgrund der großen Nachfrage bietet das Impfzentrum der Stadt Hagen in der Stadthalle, Wasserloses Tal 2, weitere Auffrischungsimpfungen am Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 15 Uhr an. An diesem Tag können alle Personen ab zwölf Jahren eine erste Auffrischungsimpfung mit dem ursprünglichen oder dem angepassten mRNA-Impfstoff von Biontech erhalten. Personen ab 30 Jahren können auch den angepassten Moderna-Impfstoff wählen.

Erziehungsberechtigte von Kindern unter zwölf Jahren werden gebeten, sich für eine Impfung an ihren Kinderarzt zu wenden. Für folgende Personengruppen ist eine zweite Boosterimpfung im Impfzentrum möglich: Personen ab 60 Jahren, Personen ab zwölf Jahren mit besonders schweren Grunderkrankungen, Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen, Beschäftigte in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sowie Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe.

Dritte Auffrischung in Arztpraxen

Eine dritte Auffrischungsimpfung wird aufgrund der erforderlichen ausführlichen Anamnese grundsätzlich in den Arztpraxen und nicht im Impfzentrum durchgeführt.

An dem Impftag werden alle neuen Coronaimpfstoffe angeboten. In allen Fällen ist die Auffrischungsimpfung ab sechs Monaten nach der letzten Impfung oder nach einer Infektion mit dem Coronavirus möglich. Die angepassten Impfstoffe sind nicht für die Erst- oder Zweitimpfung zugelassen. Für die Grundimmunisierung werden weiterhin die herkömmlichen Impfstoffe verimpft.

Impfausweis, Krankenkassenkarte und Personalausweis

Alle Personen, die sich impfen lassen möchten, werden gebeten, die Krankenkassenkarte, den Impfausweis, den Personalausweis sowie eine medizinische Maske mitzubringen. Die Coronaschutzimpfung kann ohne Termin wahrgenommen werden. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Seite www.terminland.de.

