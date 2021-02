Am Montag, 8. Februar, sollen die Impfungen gegen Corona im Impfzentrum in der Hagener Stadthalle starten.

Covid-19 Corona in Hagen: Weitere Todesfälle, Inzidenzwert bei 150,0

Hagen. In Hagen sind weitere Menschen an Corona gestorben. Der Inzidenzwert ist leicht gesunken und liegt bei 150,0.

An den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus sind in Hagen (Stand: Samstag, 6 Februar, 0 Uhr) zwei vorerkrankte Personen verstorben (geboren 1922 und 1932). Außerdem waren zwei weitere verstorbene Personen (geboren 1932 und 1934) am Coronavirus erkrankt, es lag allerdings eine andere Todesursache vor.

Insgesamt weisen aktuell 553 Hagenerinnen und Hagener ein positives Testergebnis auf, 6.236 Personen sind bereits wieder genesen und somit 122 Menschen am Coronavirus verstorben. 64 Personen infizierten sich neu.

Das Impfzentrum in der Stadthalle soll am Montag, 8. Februar, an den Start gehen.