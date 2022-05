Corona in Hagen: Weniger Infizierte in fast allen Bezirken

In der zurückliegenden Woche war die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in fast allen Hagener Bezirken rückläufig. Nur Haspe verzeichnete einen leichten Anstieg.

In der zurückliegenden Woche war die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in fast allen Hagener Bezirken rückläufig. Das geht aus der Statistik hervor, die das Gesundheitsamt für den Zeitraum vom 10. bis 16. Mai vorgelegt hat. Nur in Haspe gab es im Vergleich zur Vorwoche einen leichten Anstieg.

Mehr Infizierte in Haspe

Infizierten sich hier in der Vorwochen 128 Personen, stieg die Zahl nun auf 180 Personen und liegt damit auf Platz zwei hinter Hagen-Mitte. Dort infizierten sich 248 Menschen neu mit dem Corona-Virus, in der Vorwoche waren es noch 329. In Hohenlimburg sank die Zahl der Neuinfizierten von 197 in der Vorwoche auf nun 133. In Hagen-Nord gab es 137 neue Fällen. Der Bezirk Eilpe/Dahl verzeichnete mit 58 Infizierten erneut die niedrigste Zahl an Neuinfektionen in den fünf Stadtbezirken.

Eine Person auf Intensivstation

Die Zahl der Corona-Fälle, die in Hagener Krankenhäusern behandelt werden, ist leicht gestiegen. Mussten in der Vorwoche noch 21 Corona-Infizierte stationär behandelt werden, liegt diese Zahl aktuell bei 24 Personen. Davon liegt eine Personen auf der Intensivstation und muss beatmet werden. Rund 40 Prozent aller Corona-Neuinfektionen der Woche vom 10. bis 16. Mai wurden durch einen Schnelltest aufgedeckt. Unter den vom Gesundheitsamt im Rahmendes Infektionsschutzes durchgeführten Testungen auf Corona fielen 12,8 Prozent positiv aus.

