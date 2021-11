Wie wir uns wiedersehen Corona in Hagen: Wie ein Team wieder zusammenkommt

Hagen. Das Unternehmen Online-Experience hat die Weichen zu Pandemiebeginn schnell auf digitale Kanäle gestellt. Nun ist man wieder zusammen.

Arbeit lebt vom Austausch mit den Kollegen, von Kreativität, gemeinsamen Pausen, kurzen Wegen. Von einem Arbeitsplatz, zu dem jeder gerne kommt. All das ist lange Zeit nicht möglich gewesen. Weil Kollegen im Homeoffice saßen, sich nicht persönlich sehen konnten, die eigenen vier Wände über Monate zum Arbeitsplatz wurden und eine Trennung von Privat und Beruf immer schwieriger wurde. „Wir sind sofort im März mit all unseren Klamotten ins Homeoffice umgezogen, als die erste Coronawelle über Deutschland schwappte. Alle“, sagt Alexander Wrobel von Online-Experience, einer Online-Marketingagentur mit Sitz in Hagen.

Digitale Weihnachtsfeier und ein zugeschaltetes Alpaka

So gesehen können wir alle unseren Job von jedem Ort auf der Welt aus machen – theoretisch. „Mit Soft- und Hardware konnten wir das problemlos stemmen. Da waren wir gut vorbereitet. Aber das Persönliche bleibt dabei natürlich enorm auf der Strecke“, sagt Alexander Wrobel. Und das trotz zwei virtuellen Team-Sitzungen am Tag, einer digitalen Weihnachtsfeier, einer Sitzung, in die ein Alpaka zugeschaltet wurde, oder Telefonaten. Seit Oktober sind er und seine acht Kollegen wieder im Büro.

Nur selten allerdings alle zusammen: „Es gibt sicherlich auch positive Dinge, die wir nach Corona beibehalten wollen“, sagt Alexander Wrobel. Dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, zwei Homeoffice-Tage pro Woche einzulegen, ist eine davon. Dass einige Kundentermine, für die sonst allein bei der An- und Abreise mehrere Stunden draufgegangen wären, digital stattfinden können, eine andere.

"Zukunftslabor" - Wie wir uns wiedersehen - Im Büro - Das Team (Bürogemeinschaft) von Online-Experience kann erst seit kurzem wieder zusammenkommen. Alexander Wrobel, Geschäftsführer und Kristin Steinbrecher, Teamleiterin Online-Marketing. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Kaum Auftragsausfälle in der Krise

„Ich finde die Regelung jetzt optimal“, sagt Laura Backhaus, die als Projektassistentin arbeitet und mitten in der Coronazeit ihren Job angetreten hat. „Ich war für zwei Wochen im Büro, danach nur noch im Homeoffice. Die Einarbeitung hat aber gut geklappt, ich konnte auch trotz allem die Kollegen persönlicher kennenlernen und habe gut Anschluss gefunden. Dennoch bin ich froh, dass ich jetzt hier wieder den persönlichen Austausch habe“, sagt die 24-Jährige.

Die Agentur entwickelt Online-Strategien für Unternehmen, erstellt Webseiten, Social-Media-Kanäle, kümmert sich um E-Mail-Marketing. „Man kann sagen, wir bringen Unternehmen, sowohl kleine als auch große aus ganz Deutschland, Online“, sagt Alexander Wrobel.

Man arbeitet schneller, wenn man sich auch mal etwas zurufen kann

Ein Bereich, der gerade in der Coronazeit gefragter ist denn je: „Unsere Arbeit konnte glücklicherweise relativ normal weiterlaufen. Wir hatten so gut wie keine Auftragsausfälle“, gibt der Geschäftsführer Einblicke. Dennoch sind alle aus dem Team froh, wieder gemeinsam die Pausen im Wintergarten – im Sommer auch draußen – zu verbringen.

„Man arbeitet schneller, wenn man sich auch mal eben etwas zurufen kann. An den digitalen Konferenzen halten wir weiter fest. Das klappt alles super“, blickt Wrobel optimistisch in die Zukunft.

In eine Zukunft, in der Corona hoffentlich nicht mehr eine ganz so bedeutende Rolle spielt. „Wir sind alle geimpft, lassen uns regelmäßig testen, um die größtmögliche Sicherheit zu haben.“

