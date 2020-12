Coronavirus Corona in Hagen: Wo lasse ich mich an den Feiertagen testen?

Hagen. Wenn die Hausarztpraxen geschlossen haben, können die Hagener sich trotzdem auf Corona testen lassen. Ein Überblick.

Wo kann ich mich an den Feiertagen, wenn die Hausarztpraxen geschlossen haben, auf Corona testen lassen? Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe bietet einen ärztlichen Notdienst an, der außerhalb der regulären Öffnungszeiten von Arztpraxen für die Behandlungen erkrankter Personen zuständig ist und symptomatische Personen, wenn nötig, auf das Coronavirus testet.

Personen mit Symptomen

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist montags, dienstags und donnerstags ab 18 Uhr, mittwochs ab 13 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 Uhr bis 8 Uhr am Folgetag unter Telefon 116117 erreichbar. Die Notfallpraxis Hagen, Grünstraße 29, darf nur mit telefonischer Voranmeldung aufgesucht werden. In den Notfalldienstpraxen der KVWL werden keine Corona-Tests bei symptomfreien Personen durchgeführt (“Wunsch-Coronatests“). Bei einer lebensbedrohlichen Notfallsituation sollte die Rettungsleitstelle unter Telefon 112 verständigt werden. Weitere Infos gibt es auf https://www.kvwl.de/patient/notdienste/index.htm.

Tests für Besuche in Pflegeheimen

Personen, die Angehörige an den Feiertagen in Pflegeheimen besuchen möchten und diesbezüglich ein negatives Testergebnis benötigen, sollten sich hinsichtlich der Testung auf das Coronavirus direkt an die jeweilige Einrichtung wenden. Alternativ bieten auch mehrere Firmen an Standorten außerhalb von Praxen Schnelltests für Personen ohne Symptome an.